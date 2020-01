Baustellen und Staus auf der A 46 auch 2020

Verkehr

WUPPERTAL Zusätzlich gibt es viel Schwerlastverkehr durch die Leverkusener Brückensperrung.

Von Claudia Kasemann

Stau am Morgen, Stau am Nachmittag – und eine Autobahn, die gefühlt eine einzige Baustelle zu sein scheint: So empfinden viele Wuppertaler die Situation auf der A46. Die schlechte Nachricht: Mit Behinderungen und mindestens zähfließendem Verkehr muss auch 2020 im städtischen Autobahnverlauf gerechnet werden. Die gute Nachricht: Der sechsstreifige Ausbau im Westen schreitet voran, wie Straßen NRW auf Nachfrage informiert: „Momentan sind wir mit dem Ausbau zwischen Westring und Sonnborn beschäftigt“, sagt Alois Höltgen von Straßen NRW.

Man habe vor etwa einem halben Jahr die Arbeiten an der ersten Brückenhälfte in Fahrtrichtung Dortmund beendet, „jetzt sind wir bei der zweiten Brückenhälfte in Fahrtrichtung Düsseldorf. Er hoffe, „dass wir diesen Abschnitt Ende 2021 fertiggestellt haben werden“.

Im gesamten Verlauf der A46 zwischen Haan-Ost und Kreuz Wuppertal-Nord müssen laut Straßen NRW etliche weitere Abschnitte und Brücken saniert werden, was zu Staus und Behinderungen führe. Insgesamt wird erwartet, dass sich diese Arbeiten voraussichtlich bis ins Jahr 2026 erstrecken könnten.

Schwerlastverkehr weicht auf die Autobahn 46 aus

Baustellen sind eine Ursache für Staus, das starke Verkehrsaufkommen auf der A46 habe aber auch noch andere Gründe, erklärt Höltgen - nämlich die erhöhte Zahl von Schwerlastverkehr auf der Strecke. Eine Erklärung dafür sei unter anderem die marode Autobahnbrücke in Leverkusen, „denn die ist für den Schwerlastverkehr gesperrt“. Dasselbe gelte für die Rheinbrücke der B 288 im Bereich Duisburg, die ebenfalls nur bis zu einem Gewicht von 7,5 Tonnen befahrbar sei – und schließlich habe auch die A40 eine Gewichtsbeschränkung. All dies führe dazu, dass zahlreiche Lastwagenfahrer auf die A46 ausweichen würden. „Das ist schon massiv“, räumt Höltgen ein, und es bedeute geschätzte 15 Prozent mehr Verkehr auf der A46.