Von Sonne geblendet - fünf Personen verletzt

Blaulicht

WUPPERTAL Ein Beteiligter versuchte, den Zusammenprall zu verhindern, und wich aus. Dadurch stieß er mit einem geparkten Auto zusammen.

Am Samstagnachmittag kam es in Barmen zu einem Unfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Ein 77-Jähriger wollte gegen 12.55 Uhr mit seinem Hyundai auf der Siegesstraße in eine Garagenzufahrt abbiegen. Dabei blendete ihn die Sonne, so dass er den Ford eines entgegenkommenden 62-Jährigen zu spät erkannte.

Der Fordfahrer versuchte, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er jedoch gegen einen geparkten Renault. Hierdurch erlitten vier Insassen im Ford, darunter zwei Kinder (9, 12), und der Fahrer des geparkten Renault, leichte Verletzungen. Die Siegesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf 25.000 Euro. red