A46 bei Wuppertal wegen Lkw-Brand teilweise gesperrt

Einsatz

+ © Tim Oelbermann Die Feuerwehr ist auf der A46 im Einsatz. © Tim Oelbermann

Wuppertal. Löscharbeiten dauern Stunden.

Ein Lkw ist am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der A46 bei Wuppertal in Flammen aufgegangen. Daher ist die A46 zwischen Sonnborner Kreuz und Haan-Ost in Fahrtrichtung Düsseldorf teilweise gesperrt. Der Verkehr wird einspurig am Brandort vorbeigeführt. Die Löscharbeiten gestalten sich sehr aufwendig, so die Autobahnpolizei Düsseldorf. Die Einsatzkräfte gehen von einer mehrstündigen Sperrung aus.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt bei dem Lkw aus.

Weitere Blaulichtmeldungen