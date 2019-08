Sie wollen die alte Freilichtbühne wiederbeleben

Bühne

Von Tanja Heil

Die Lage ist idyllisch: Zwischen Feldern und alten Bäumen liegt die Silvio-Gesell-Tagungsstätte an der Grenze zwischen Wuppertal und Neviges. Direkt neben dem Haus befindet sich die Freilichtbühne. „Die haben die Freiwirte in den 1920er Jahren gebaut“, erzählt Jonathan Ries. Er möchte den schönen Kulturort, der in tiefen Dornröschenschlaf gefallen war, wieder herrichten.

Das Haus geht zurück auf Anhänger von Silvio Gesell. Dieser brachte 1916 das Buch „Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld“ heraus. Darin forderte er gleiche Chancen für alle Menschen unabhängig von Vermögen, Stand, Rasse oder Religion. Der Grund sollte allen gehören und Zinsen hielt er für äußerst schädlich. Jugendliche Fans dieser Freiwirtschaftslehre aus dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet gründeten 1927 den Freiwirtschaftlichen Jugendverband Deutschland (FJVD), trafen sich zum Wandern und Musizieren.

Dabei entdeckten die jungen Leute den aufgegebenen Steinbruch Asbruch. Die FJVDler trafen sich dort am Lagerfeuer und sangen zur Gitarre. Bald entstand die Idee, im Steinbruch eine Freilichtbühne zu errichten. Mit den Eintrittsgeldern der Aufführungen wollten sie Geld für ein Jugendheim erwirtschaften. Zwischen 1929 und 1932 schufteten die Jugendlichen unter Anleitung des Architekten Max Fischer.

Im Herbst 1932 feierten sie die Einweihung. Ein halbes Jahr später stiftete ein Gärtner 1000 Bäume – die heute den Wald um die Bühne bilden. Nach der Zerstörung durch die Nazis richteten Vereinsmitglieder in den 1950er Jahren die Bühne wieder auf. Regelmäßig gab es Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen. 1959 wurde auch das Silvio-Gesell-Heim fertiggestellt - die heutige Tagungsstätte. Doch in den 1960er Jahren ließ das Interesse nach, die Bühne verwilderte.

2012 beschlossen der Herbergsvater Andreas Bangemann und der Kreativwanderer Jonathan Ries, die Freilichtbühne wieder aufzubauen. Keine leichte Aufgabe: „Ein Stein wiegt 500 bis 800 Tonnen“, berichtet Ries. Mitsamt Transport und Einsetzen veranschlagt er 150 Euro Kosten pro Stein. Allein die unterste Reihe der Zuschauerplätze hat 25 solcher Sitz-Steine. Deshalb hat sich der Verein jetzt um den mit 5000 Euro dotierten Impuls-Award des Stadtmarketingvereins Wuppertalaktiv beworben. Damit sollen Projekte gefördert werden, die Wuppertal voranbringen.

Die massiven Steine sind nötig, damit der Bühnenaufbau nicht beim nächsten Regen ins Rutschen gerät. Zwei Sitzreihen sind bereits fertig. „In der Senke der Bühne ist ein Sickerbrunnen, damit kein Schlamm entsteht.“

Der erste Termin ist im Juni geplant

Bei Sommercamps haben die Teilnehmer in den vergangenen beiden Jahren in viel Handarbeit die ersten Ränge freigelegt. Sieben sollen es einmal werden. Doch bis dahin ist noch viel Handarbeit nötig. „Jeder, der helfen will, ist willkommen“, betont Andreas Bangemann. Auch Menschen aus Ägypten, Spanien, Litauen und den USA halfen über die Freiwilligen-Organisation Workaway beim Bau. „Wir führen etwas fort, das die Generationen vor uns auch schon gepflegt haben“, sagt Ries. Er überlegt, aus Kostengründen die oberen Ränge nicht komplett mit Muschelkalksteinen auszukleiden, sondern teilweise Hangsteine zu verwenden.

Obwohl die Freilichtbühne noch eine Baustelle ist, sollen dieses Jahr erste Veranstaltungen dort stattfinden. Vom 23. bis 25. Juni ist ein Kulturfestival mit Musik, Theater und Begegnung geplant. „Wir wollen regionalen Künstlern einen Raum bieten und kreatives Potenzial heben“, betont Bangemann. Doch er macht keinen Druck: Die Bühne wird in dem Tempo fertig, wie die Gäste bereit sind, sich zu engagieren.