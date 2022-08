Wohnungsbrand in Wuppertal: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Feuerwehr

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Feuerwehr wurde um 7 Uhr alarmiert. © Roland Keusch (Symbol)

An der Lützowstraße stand am Freitag eine Wohnung in Flammen. Möglicherweise wurde das Feuer vorsätzlich gelegt.

Wuppertal. An der Lützowstraße in Wuppertal ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge nun wegen schwerer Brandstiftung. Aktuell könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde.

Die Mieterin der betroffenen Erdgeschosswohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Die anderen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0202-284-0 zu melden. mr