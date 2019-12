Wohnung in Wuppertal nach Brand unbewohnbar - Polizei kämpft mit gegen Flammen

Einsatz

+ © Symbolfoto: Roland Keusch © Symbolfoto: Roland Keusch

WUPPERTAL In der Nacht hat es in einer Wohnung an der Neuen Nordstraße in Wuppertal gebrannt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei wurde gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Dienstag per Notruf zu dem Haus an der Neuen Nordstraße alarmiert. Während die Einsatzkräfte zu dem Haus fuhren, alarmierte ein Polizeisprecher die Feuerwehr. Die Polizisten vor Ort begannen schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit ersten Löscharbeiten.

Die Feuerwehr ging dann mit Atemschutzmasken in die Erdgeschosswohnung, die in Flammen stand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, da der Bewohner der Wohnung nicht zu Hause war. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Wohnung ist wohl erstmal nicht mehr bewohnbar. red

Weitere Blaulicht-Meldungen lesen Sie hier.