Wohnung nach Brand in Wuppertal unbewohnbar - 14 Menschen gerettet

Wuppertal. Nach einem Brand am Platz der Republik in Wuppertal gilt die betroffene Wohnung zunächst als unbewohnbar. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr gemeldet worden. Laut Angaben der Feuerwehr machten glücklicherweise Rauchmelder die Bewohner auf den Brand aufmerksam: Mithilfe der Polizei konnten bei Eintreffen der Einsatzkräfte 14 Menschen durch das Treppenhaus ins Freie geführt werden.