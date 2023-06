Wohnhaus zeigt Klimaschutz in schlichter Schönheit

Sanierter Anbau im Wuppertaler Briller Viertel gewinnt Fassadenwettbewerb von Stadt und Verbraucherzentrale.

Von Martin Gehr

Wuppertal. Die Fassade ist in schlichtem Grau gehalten und auffallend makellos. Schließlich ist sie neu. In 15 symmetrisch angeordneten Fenstern spiegelt sich das Licht, die Eingangstür integriert sich harmonisch in die Vorderfront des Hauses. Die Sanierung des Mehrfamilienhauses an der Platzhoffstraße 11 ist beim ersten Fassadenwettbewerb von Stadt und Verbraucherzentrale mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden.

Die Platzhoffstraße ist eine der steil ansteigenden Straßen im Briller Viertel, das Gebäude stammt aus dem Jahr 1964 und galt lange als „Schandfleck“, sagt Architekt Alexander Rocho, der auch Eigentümer des Hauses ist. Als die Koordinierungsstelle Klimaschutz der Stadt im vergangenen Jahr zusammen mit der Verbraucherzentrale NRW erstmals zu einem Fassadenwettbewerb bei Altbauten aufrief, nahm er teil.

Die Sanierung dauerte nur etwa sechs Monate

Im Jahr 2020, während der Corona-Pandemie, setzte der Architekt das Projekt um – mit Zustimmung der Mieter, die aufgrund des zu erwartenden Lärms und der Einbindung in Home-Office-Prozesse zunächst skeptisch, dann aber überzeugt waren. Das Dach wurde neu gedämmt, die Fenster bestehen aus einer Dreifachverglasung mit Aluschale, die Fassaden der Vorderseite wie auch der Gartenseite wurden mit Mineralwolle ausgekleidet, die Temperaturen bis zu 1000 Grad aushält. Abschließend ließ der Eigentümer die Fassade mit einem Filzputz versehen – „und das alles innerhalb eines halben Jahres“, betont Rocho. „Dadurch erhält man auch ein anderes Mieterklientel.“

Die genauen Kosten möchte er nicht nennen, da sie zu Coronazeiten entstanden und nicht mehr gültig seien, „aber wenn Sie die Sanierung nach den gegebenen Maßstäben heute umsetzen würden, würde das etwa 250 000 Euro kosten.“ Es war offenbar gut investiertes, durch ein Förderprogramm unterstütztes Geld: „Die Wohnungen werden mit Erdgas geheizt und wir konnten feststellen, dass 50 Prozent der Energie eingespart werden.“ Dies spüre man auch in den Wohnungen. „Die Innenwände sind nicht mehr so kalt, so dass mehr Behaglichkeit entsteht.“ Die Effizienz gelte jedoch nur dann, „wenn die Mieter in den kälteren Monaten auch nachhaltig heizen“. Die zusätzlichen Kosten blieben überschaubar – pro Quadratmeter erhebt er nur einen Euro mehr Miete, so Rocho, der das Haus von seinem Vater erbte. Sein Anspruch sei daher auch gewesen, dieses Gebäude für die nächsten Generationen zu bewahren.

Alexander Rocho ist in Wuppertal kein Unbekannter: Mit seinem Architekturbüro war er unter anderem für die Revitalisierung der Alten Papierfabrik zuständig. Er sanierte die Aldi-Filiale Unterdörnen in Barmen, erweiterte den Akzenta-Markt in Vohwinkel und projektierte die Betriebskindertagesstätte „Die EDEfanten“ in Langerfeld.

Der Wettbewerb

Als Sieger des Fassadenwettbewerbs erhält er 600 Euro, aber darum geht es nicht. „Es geht um die Motivation, Häuser energetisch zu sanieren und dabei zu zeigen, dass sich Nutzen und Attraktivität nicht ausschließen“, sagt Arno Minas, Dezernent für Stadtentwicklung, Klimaschutz und Bauen. Dabei sollen vor allem die landläufigen Vorurteile widerlegt werden, „dass es sich bei gedämmten Fassaden um in Dämmwatte eingepackte Thermoskannen handelt“, beschreibt es Jörn Schnieders von der Koordinierungsstelle Klimaschutz.

Gesucht wurden daher gelungene Beispiele der Wärmedämmung von Altbauten – auch in optischer Hinsicht. Die Jury setzte sich aus Mitgliedern des Klimabeirats der Stadt zusammen, zu dem neben Politikern unter anderem auch Vertreter des Wuppertal Instituts, des BUND, des Nabu, der Bergischen Universität und der Stadtwerke gehören. Der Jury habe besonders gefallen, dass sich das Gebäude durch die Einteilung durch horizontale Gesimsbänder unterhalb der Fenster besser in die Nachbarbebauung einfüge, erklärt Arno Minas.

An dem Wettbewerb konnten seit August 2022 alle Wuppertaler Hauseigentümer mitmachen, die eine geförderte und gedämmte Fassade haben. „Leider nahmen zum Auftakt nur fünf Eigentümer teil.“ Ende März wählte der Klimabeirat daraus die drei schönsten Fassaden. „Wir wollen diesen Ansatz verstetigen und den Wettbewerb regelmäßig ausrufen und hoffen, dass es beim nächsten Mal 20 bis 30 Fassadenprojekte sind, die sich bewerben“, sagt Stefan Bürk, Energieberater bei der Verbraucherzentrale. Dann besteht auch die Überlegung, diese Projekte als Stadtrundfahrt anzubieten.