Einbrecher stehlen Goldschmuck

Blütenweg

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nach Hinweisen.

Witzhelden. Am Mittwoch wurde in einem Einfamilienhaus in der Straße Blütenweg in Witzhelden Goldschmuck gestohlen. Die bislang unbekannten brachen Täter zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr in das Einfamilienhaus ein.

Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie diversen Goldschmuck, dessen Wert sich laut Polizei zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffern ließ.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Sachdienstliche Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer werden unter der Rufnummer (02202) 205-0 entgegen. red