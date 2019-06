Wishlist sprengt alle Grenzen

Internetserie

+ © Funk/Vincent Franken Marcel Becker-Neu spielt „Dustin“. © Funk/Vincent Franken

WUPPERTAL Handwerklich gereift, längere Folgen, mehr Budget: Die Internetserie aus Wuppertal feierte Premiere in Köln.

Von Daniel Neukirchen

Die Webserie Wishlist kommt mit einem Knall zurück. Wortwörtlich. Nachdem in der Auftaktszene der zweiten Staffel die Fetzen geflogen sind, gibt ein rappelvoller Kinosaal Spontanapplaus. Kurz vor der offiziellen Youtube-Premiere der neuen Staffel am Donnerstag, 14. Dezember, hatte der öffentlich-rechtliche Jugendsender Funk in den Kölner Cineplex-Filmpalast eingeladen, um Medienkollegen und Fans die ersten drei neuen Folgen der Mystery-Serie auf der großen Leinwand zu präsentieren. Womit die Macher einmal mehr untermauerten, dass die Wuppertaler Serie mehr ist als ein Youtube-Filmchen fürs Handy-display. „Unser Anspruch war es, die Serie so zu filmen, dass sie auch auf der Kinoleinwand funktionieren“, sagt Produzent und Kameramann Tobias Lohf.

Die Auftaktszene, die im Haus Müngsten gedreht wurde, zeigt von der ersten Minute an, dass die Macher seit der ersten Staffel handwerklich weiter gereift sind. Mit extremen Nahaufnahmen, ungewöhnlichen Kameraperspektiven und einem aufwühlenden Sound-Design wirkt die Serie aufpoliert und rangiert in ihrer Ästhetik auf einer Augenhöhe mit den Vorbildern des US-Marktes.

Im weiteren Verlauf der drei Folgen, die inzwischen eine längere Laufzeit von rund 25 Minuten haben, zeigt sich auch das gesteigerte Budget der Serie. Mit Explosionen, Stunts, Luftaufnahmen und einem Cast mit insgesamt 70 Sprechrollen (davon in einer kleinen Rolle Anja Kling) sprengt Wishlist alle Grenzen der ersten Staffel.

Erstmals gibt es mehr Hintergrundinfos zur App

Der Ton der Serie ist merklich ernster. Die Hauptfiguren erfahren erstmals mehr über die Hintergründe der geheimnisvollen App Wishlist, die den Nutzern alle Wünsche erfüllen kann. Eine große Rolle spielt dabei die neue Grenzgängerin Norma Jean (Yvonne Yung Hee Bormann), die mit ihren skurrilen Aktionen das Publikum mal schockt, mal zum Lachen bringt und Hauptfigur „Dustin“ ziemlich schwitzen lässt.