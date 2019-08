OB will Bahn weitere Sperrung ausreden

Verkehr

WUPPERTAL Verkehr lief am Montag mit einer Panne wieder an. Aber schon im Sommer droht die nächste Unterbrechung.

Von Andreas Boller

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung. Die alte Sportlerregel, das gleich nach dem Spiel die Vorbereitung auf die nächste Partie beginnen sollte, gilt abgewandelt auch für die Bahn und die Stadt Wuppertal. Für Anfang Mai ist ein Gespräch terminiert, in dem über die geplante Abkopplung Wuppertals vom Bahnverkehr in den Sommerferien diskutiert werden soll.

Angesichts der Erkenntnisse der vergangenen beiden Wochen, in denen vor allem die Berufspendler zeitaufwendige Touren mit Bussen im Schienenersatzverkehr (SEV) auf sich nehmen mussten, will Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) das gesamte Konzept der Bahn infrage stellen: „Ist die Vollsperrung im Sommer tatsächlich erforderlich?“ Eine Frage, die sich leidgeprüfte Bahnreisende in den Osterferien ebenfalls gestellt haben dürften.

„Über Ostern betrug die Sperrung acht Werktage, im Sommer werden es 30 Werktage mit Berufsverkehr sein, die es zu überbrücken gilt“, gibt der Oberbürgermeister zu bedenken. Er fordert, dass die Bahn intensiv über andere Lösungen nachdenkt. Die Bahn hat allerdings bereits angekündigt, dass es trotz der Kritik der vergangenen Tage bei der Sperrung in den großen Ferien bleiben wird.

„Da ist noch sehr viel Luft nach oben“, sagt Verkehrsdezernent Frank Meyer, der mehr Engagement von der Bahn und dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr bei der Betreuung der auf den SEV umgeleiteten Fahrgäste fordert. Seine Beobachtungen decken sich mit denen vieler Leser unserer Zeitung, die in den vergangenen Wochen in zahlreichen Mails und Leserbriefen über zu wenig Personal an den Ersatzhaltestellen, über ortsunkundige Busfahrer und überfüllte Busse geklagt haben. Die Fahrgastlotsen müssten an den Haltestellen zudem präsenter sein. Andreas Mucke wünscht sich konkret mehr Züge auf der Strecke des Müngsteners nach Solingen und Remscheid.

Die Bahn will bis nach den Sommerferien das neue digitale Stellwerk in Vohwinkel fertigstellen, an das 98 Weichen angeschlossen werden. Insgesamt müssen 100 Einzelmaßnahmen bewältigt werden.

Knapp 47 000 Menschen verlassen jeden Morgen die Stadt

„Wir haben hier eine besondere Topographie und eine hohe Zugauslastung“, erklärte Projektingenieurin Kathrin Bigalke unlängst unserer Zeitung. Auch sie betont, dass es zur kompletten Sperrung keine Alternative gegeben hätte.

Von der Sperrung betroffen waren besonders die Pendler, die täglich von Wuppertal ins Umland mussten oder umgekehrt: Denn knapp 47 000 Menschen verlassen jeden Morgen die Stadt, ebenso viele reisen morgens an. Auch die Autofahrer unter ihnen bekamen die Sperrung zu spüren – durch den zusätzlichen Autoverkehr.

Die Zahl der Pendler hat in den vergangenen Jahren stets zugenommen, insbesondere derjenigen, die von Wuppertal aus zur Arbeit ins Umland starten: Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren es knapp 7000 mehr als noch vor vier Jahren. Die Zahl der Einpendler stieg von 39 934 auf 46 673, ein Zuwachs von knapp 3400.

Am Montagmorgen lief der Bahnverkehr nun mit einer Panne zwischen Vohwinkel und Hauptbahnhof wieder an. Bis 10.45 Uhr waren die technischen Störungen auf der S-Bahnlinie 9 behoben.