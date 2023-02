Wildschwein läuft durch die Innenstadt von Wuppertal

Sichtung

+ © Daniel Neukirchen Diese Spuren am Ufer am Islandufer hat vermutlich das verirrte Tier hinterlassen. © Daniel Neukirchen

Mehrere Tiere sind zudem in Langerfeld gefilmt worden, wie sie durch einen Garten rannten.

Von Daniel Neukirchen

Ein Wildschwein ist am Montagmorgen in Wuppertal-Elberfeld gesichtet worden - mitten im städtischen Bereich. Mehrere Zeugen, darunter eine WZ-Mitarbeiterin, trauten ihren Augen nicht, als sie das Tier am Wupper-Ufer im Bereich des Treppenzugangs am Islandufer entlanglaufen sahen.

Wildschweine sind derzeit im Wuppertaler Stadtgebiet aktiv. Im Internet kursierte am Wochenende ein Video von einer ganzen Wildschwein-Rotte, die in Wuppertal-Langerfeld durch den Garten einer Anwohnerin trabte. 14 Tiere in beachtlicher Größe sind auf den Aufnahmen zu sehen, wie sie über die Wiese laufen und schließlich durch eine Hecke verschwinden.

In Teilen Cronenbergs sind die Wildschweine schon seit Jahren ein Problem. Anwohner haben bereits in der Bezirksvertretung von ihren Begegnungen und den unangenehmen Schäden im Garten berichtet. Ende 2021 wurde der Spielplatz der Naturfreunde Am Greuel von einer Rotte weitestgehend zerstört.

Was tun, wenn man einem Wildschwein begegnet? Erstes Gebot: Ruhe bewahren und langsam zurückziehen. Hektische Bewegungen können die Tiere in Panik versetzen. Man sollte das Schwein nicht in die Enge treiben, sondern ihm immer einen Weg zum Rückzug geben. Unbedingt sollten Menschen es vermeiden, zwischen eine Bache und ihre Jungen zu geraten. neuk