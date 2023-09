Wie viel Geld bekommen Krimis, Sport und Rosamunde Pilcher?

Brigitta Wolff, Uni-Rektorin in Wuppertal, kontrolliert im ZDF-Verwaltungsrat den Haushalt des Senders.

Von Katharina Rüth

Wuppertal. Birgitta Wolff, seit vergangenem Jahr Rektorin der Bergischen Universität Wuppertal, ist auch Mitglied im Verwaltungsrat des ZDF. Sie spricht über ihre Aufgaben und die aktuelle Diskussion über die öffentlich-rechtlichen Medien.

Wann und wie sind Sie Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats geworden?

Birgitta Wolff: 2017 wurde ich zum ersten Mal vom Fernsehrat des ZDF gewählt. Der Fernsehrat ist das Parlament des ZDF, er besteht aus Vertretern unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen und steuert die inhaltliche Qualität des ZDF. Der Verwaltungsrat ist vergleichbar mit einem Aufsichtsrat. Wir kontrollieren die Finanzen des ZDF. Ich wurde damals von einem Mitglied des Fernsehrats vorgeschlagen; das war zunächst einmal eine Ehre für mich. Ich habe mich vor dem Fernsehrat vorgestellt und bin gewählt worden. 2022 bin ich wiedergewählt worden.

Wer sitzt im Verwaltungsrat?

Wolff: Acht Personen werden vom Fernsehrat gewählt, vier Personen sind Vertreter der Länder, derzeit sind das Malu Dreyer, Rainer Haseloff, Winfried Kretschmann und Manuela Schwesig.

Können Sie Ihre Tätigkeit genauer beschreiben?

Wolff: Der Verwaltungsrat beschließt den Haushaltsplan, den der Intendant uns vorlegt. Das ist ein Dokument, das ausgedruckt etwa sechs Zentimeter dick wäre. Damit muss man sich wirklich intensiv befassen, wir verteilen das auf sechs Berichterstatter. Wir gehen die Zahlen genau durch, denn die Zahlen erzählen ja eine Geschichte. Wir fragen, warum etwas teurer geworden ist, warum bestimmte Positionen umgestellt wurden. Das ist anstrengend, aber auch sehr wichtig. Und man wird schneller mit der Zeit. Zusätzlich zum Haushalt muss der Intendant uns alle Entscheidungen vorlegen, die mehr als eine Viertelmillion Euro kosten. Er muss uns erklären, was er vorhat; er braucht unsere Zustimmung. Wir versuchen, das als konstruktiven Austausch zu gestalten. Wir versuchen auch, Fragen zu durchleuchten, die öffentlich diskutiert werden, zum Beispiel die Kosten für Sportrechte, wie viele Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen sinnvoll und welche Unterhaltungsformate zeitgemäß und angemessen dimensioniert sind oder wie viele Krimis man braucht. Wir entscheiden nicht über das Programm, aber wenn eine Aufgabe hochdotiert ist, fragen wir, ob das nötig ist. Wir haben zum Beispiel eine Obergrenze für die Bezahlung von Sportrechten beschlossen. Und wir müssen den Haustarifvertrag absegnen.

Wie häufig tritt der Verwaltungsrat zusammen?

Wolff: Fünf Mal im Jahr. Üblicherweise treffen wir uns am Donnerstagnachmittag zu Ausschusssitzungen, am Freitag dauert die Sitzung im Plenum etwa vier Stunden. Das findet meistens in Mainz statt, manchmal auch in Berlin.

Viele werfen den öffentlich-rechtlichen Medien vor, nicht mehr zeitgemäß zu sein.

Wolff: Ich erlebe das ZDF als sehr veränderungsbereit; da läuft gerade ein großer Change-Prozess. 100 Millionen Euro des Gesamtetats von gut 2 Milliarden wurden umgeschichtet ins Digitale und in Angebote für jüngere Menschen. Das ZDF darf die Jugendlichen nicht nur den unkuratierten Plattformen im Internet überlassen, sondern es soll selbst eine kuratierte Plattform für gesellschaftliche Prozesse sein.

Was sagen Sie zu der immer wieder aufflammenden Diskussion über den Rundfunkbeitrag?

Wolff: Wenn man den senken will, muss man vor allem den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien verändern, erklären, welche Programmbestandteile reduziert werden sollen. Besteller des Programms sind ja nicht die Zuschauer, sondern die Bundesländer. Die Landtage beschließen die Medienstaatsverträge. Bisher gab es zu Programmkürzungen keine Einigkeit. Im Juli trat der dritte Medienänderungsstaatsvertrag in Kraft, darin wurde der Auftrag im Wesentlichen bestätigt.

Der Auftrag umfasst die Bereiche Kultur, Bildung, Information und Beratung sowie Unterhaltung.

Wolff: Breit formuliert. Was, zum Beispiel, ist Kultur? Nur Beethoven, oder vielleicht auch Abba? Und die Toten Hosen? Da gehen Meinungen sicher auseinander. Wenn Sie den Sport weglassen, könnten Sie viel einsparen, hätten aber sofort auch viele Beschwerden. Ich vertrete die Position, dass der Auftrag bedeutet, neben der Herren-Fußballbundesliga auch andere, kleinere Sportarten zu zeigen, die aber nicht so attraktiv für Werbung sind. Es ist nicht einfach; jede Position hat ihre Fürsprecher. Und mitunter sagen dieselben Politiker, die Qualität fordern, dann „Das guckt doch keiner.“ Es wird auch diskutiert, die öffentlich-rechtlichen Medien über Steuern zu finanzieren, wie das andere Länder tun. Dann jedoch wären die Sender direkt im Einflussbereich des staatlichen Haushalts. Und damit wären sie ein echter Staatsfunk; das will keiner.