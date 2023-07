Wie Industriebauten heute genutzt werden

Lars Bluma, Leiter des Zentrums für Stadtgeschichte, spricht über die Industriekultur in Wuppertal. Viele ehemaligen Produktionsstätten werden heute anders genutzt.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Im Hinblick auf ihre Bandbreite sei Wuppertal die Stadt der Industriekultur schlechthin. Sie sei eine der Wiegen der Industrialisierung auf dem europäischen Kontinent, gibt sich Lars Bluma selbstbewusst. Der Leiter des Zentrums für Stadtgeschichte und Industriekultur Wuppertal und Vorsitzende des Netzwerks Industriekultur Bergisches Land setzt sich gerade dafür ein, dass eine angekündigte Bundesförderung auch die lokale und regionale Struktur der Industriekultur-Akteure widerspiegelt. Er gehört zu den Verfassern der „Nürnberger Erklärung zur Industriekultur in Deutschland“.

Die Große Koalition hatte ein Sonderprogramm zur Förderung der Industriekultur in Deutschland ins Auge gefasst, alle Fraktionen des Bundestages am 22. Juni 2021 einen entsprechenden Antrag verabschiedet. In der aktuellen Legislaturperiode will die Ampel eine Stiftung gründen, die sich um diese Förderung kümmert.

Das steht in der„Nürnberger Erklärung“

Unterstützt von der Europäischen Route der Industriekultur (Erih) strengten lokale und regionale Akteure in NRW eine repräsentative Umfrage an, die Anfang 2023 die Erwartungen von über 150 Organisationen, Verbänden und Akteuren der Industriekultur in ganz Deutschland abfragte. Ende März wurde im Industriemuseum Nürnberg ein fünf Punkte umfassender Empfehlungskatalog verfasst und unterzeichnet, der auf ihren Antworten basiert. Die sogenannte „Nürnberger Erklärung zur Industriekultur in Deutschland“ weiß die gesamte Vielfalt industriekultureller Akteure und Einrichtungen in Deutschland bis hin zu den sieben Welterbestätten der Industriekultur hinter sich.

Inhaltlich legt sie Wert darauf, dass auch kleine Player Projektförderung erhalten sollen. Ein gemeinsames Marketing soll aufgebaut werden. Eine Aufgabe, bei der gerade im Bergischen Land Nachholbedarf besteht, während das Ruhrgebiet („Route Industriekultur“) hier schon viel weiter ist, so Bluma. Es müssen Qualitätsstandards aufgestellt werden, die auch als Ansporn auf die Bewerber zurückwirken.

Empfehlungen, die bestenfalls in die Zieleerarbeitung der Stiftung einfließen. „Wir hoffen auf Partizipation“, sagt Bluma, der schon länger den Blick auch gen Berlin richtet, obwohl Kulturförderung Ländersache und in NRW die Industriekultur beim Heimatministerium angesiedelt ist. Für den Umbau des Museums für Frühindustrialisierung konnte er 2,5 Millionen Euro Bundesmittel einwerben.

Die alten Gebäude befinden sich im Wandel – weg von der Produktionsstätte

Projekte gibt es viele in Wuppertal: Eine Förderung der umfangreichen Erhaltungsarbeiten am Kalktrichterofen oder der textilen Industriekulturlandschaft Wuppertal/Bergisches Land kann sich der Museumschef gut vorstellen. Auch der Tag der Industriekultur, der bislang zweimal stattgefunden hat, könnte eine Förderung gut vertragen.

„Solche Aktionen machen Industriekultur und ihre Bedeutung sichtbar“, sagt Lars Bluma. Eine Bedeutung, die sich nicht in der Produktion erschöpft, sondern Konsum, Alltagskultur aller Schichten sowie das „Mindsetting“ (Denkweise) der Gesellschaft einschließe. Auch heute, da der Dienstleistungssektor längst den der (vielfach ausgelagerten) Produktion abgehängt hat, ist das Denken der Menschen industriell geprägt. Im Glauben an „ewiges Wachstum und die Unendlichkeit der Ressourcen“ verhaftet. Zeugen dieses Glaubens sind die Industriebauten, deren ästhetische Qualität, so Bluma, dazu führe, dass sie als Coworking-Places, Wohnungen oder Kulturstätten genutzt würden.

Sie seien Orte, an denen die Zukunft verhandelt werde, „wie wir leben und arbeiten wollen“. Die Gebäude, ob zur Produktion oder zur Repräsentation errichtet, befänden sich in einer permanenten Transformation. Schließlich gilt die Binsenweisheit, dass man Zukunft nur gestalten kann, wenn man sich der Vergangenheit bewusst ist – „wir lernen aus der Vergangenheit“. Und nun? Sind Bluma und die anderen Unterzeichner gespannt, wie der Bund reagiert. Dort dürfte wohl die Kulturstaatsministerin Claudia Roth zuständig sein, ein Heimatministerium gibt es dort nicht.