Wer bekommt den Platz: Taxis oder Bäume?

Wuppertal. Am Döppersberg ist noch eine Fläche frei – sie könnte zur Wendeschleife oder zum Park werden.

Von Anne Palka

Als der neue Döppersberg geplant wurde, gab es die Idee, auf den Platz östlich des Primark-Gebäudes ein Radhaus zu bauen: eine überdachte und sichere Abstellmöglichkeit für 150 bis 300 Fahrräder. Daraus wurde nichts. Zunächst meldete sich keine Firma für den Bau, dann nur eine, die das Dreifache des Budgets forderte. Stattdessen gibt es nun 142 Rad-Stellplätze und 20 Boxen im Parkhaus am Hauptbahnhof.

Was aber wird aus dem Platz? Taxifahrer wünschen sich, dass sie dort auf Kundschaft warten können. „Wir haben das Problem, dass am Hauptbahnhof oft zu viele Kollegen gleichzeitig sind“, sagt Nico Höttges von der Wuppertaler Taxizentrale. Dort sei Platz für 12, 13 Autos. Das sei wenig für einen Hauptbahnhof. Wenn volle Züge ankommen, werden viele Taxis auf einmal benötigt. „Kollegen, die dort oft stehen, kennen die Fahrpläne fast besser als die Deutsche Bahn selbst.“ Doch wenn dort mehr Fahrer warten, als es die Plätze zulassen, komme oft das Ordnungsamt.

+ Die Fläche ist beim Umbau des Döppersbergs übrig geblieben. © Andreas Fischer

Die Landschaftsarchitektin Hiltrud Lintel hat im Auftrag der Stadt überlegt, wie auf dem übrig gebliebenen Platz zusätzliche Stellflächen für Taxis angeordnet werden könnten. Ihr Büro Scape Landschaftsarchitekten hat auch schon den Wupperpark Ost geplant, der in Sichtweite an der Wupper liegt. Für den Platz schlägt sie eine Wartezone für circa acht Taxis vor, die in einer Schleife angeordnet sind, außerdem eine E-Ladestation für Autos und Räder. Es gibt eine Variante mit grünen Bauminseln, wie sie auch im Wupperpark Ost zu sehen sind, eine Variante mit Wäldchen und frei stehenden Bäumen, und eine Variante mit regelmäßig gesetzten Bäumen und einem Outdoor-Fitnessstudio. Ziele der Neugestaltung für den „Stadtbalkon“ mit Blick in Richtung Wupperpark und Innenstadt: den Stadtraum beleben, mit einer intensiven Begrünung, ohne einen Angstraum zu schaffen.

Ohne den Auftrag der Stadt, von sich aus, hat Hiltrud Lintel noch eine vierte Variante erarbeitet. Dabei kommen die Nachrückplätze für Taxis nicht mehr vor – stattdessen noch mehr Grün mit einer lockeren Baumbepflanzung, einem Bodendecker, einer Wildblumenwiese und einem kleinen Platz auf dem Platz mit Bänken und Sitzmauern.

Das macht die Taxifahrer nicht glücklich. „Aus unserer Sicht gibt es einen Ratsbeschluss, der bisher nicht umgesetzt wurde“, sagt Nico Höttges. Die Nachrückplätze würden dringend benötigt. Die Stadt hat die Situation im November zwei Wochen lang analysiert und festgestellt, dass die bestehenden Taxi-Plätze zeitweise ausgelastet waren, das sei aber nur für kurze Zeiträume und nicht an bestimmten Wochentagen oder zu bestimmten Uhrzeiten so. Nach Einschätzung vom Ordnungsamt sei die Situation nicht kritisch. Nico Höttges kritisiert jedoch den Zeitpunkt der Analyse: In der Vorweihnachtszeit sei mehr los, die Fahrer entsprechend mehr unterwegs und weniger in Warteposition als sonst.

Der Stadtentwicklungsausschuss sollte eigentlich Anfang Juni entscheiden, dass die Verwaltung den Plan für die zusätzlichen Nachrückplätze nicht weiterverfolgt, aufgrund des fehlenden Bedarfs – und stattdessen die Planung für eine Grünfläche in Angriff nimmt. Die Entscheidung wurde auf Bitten der CDU vertagt. Hans-Jörg Herhausen kündigt an, dass es in einigen Tagen einen Ortstermin mit der Taxizentrale geben soll.

„Wir haben zur Kenntnis genommen, dass es noch Beratungsbedarf gibt“, sagt Verkehrsdezernent Frank Meyer. Der alternative Vorschlag der Landschaftsarchitektin gefällt ihm aber besser: „Ich würde mich freuen, wenn es eine Grünfläche wird. Versiegelte Flächen haben wir in Wuppertal genug.“ Auch Servet Köksal (SPD), Vorsitzender des Ausschusses, sagt: „Meiner Meinung nach ist die Nutzung als Grünfläche die deutlich bessere Lösung an dieser exponierten Stelle. Wir haben nicht so viele Plätze, die sollten wir so gestalten, dass sie von möglichst vielen Menschen genutzt werden.“ Es sei jedoch auch wichtig, die Interessen der Taxifahrer zu berücksichtigen.

Die Stadt schlägt deshalb vor, die Werbung für das „Kiss & Ride“ im Parkhaus am Hauptbahnhof zu verbessern. Bis zu zehn Minuten können Autofahrer dort kostenlos parken, um ihre Beifahrer am Bahnhof abzuholen oder abzusetzen. Wenn dieses Angebot bekannter werde, könnten die Verstöße von privaten Autofahrern, die auf den Taxiplätzen halten, weniger werden. Außerdem könnte es eine App für die Taxifahrer geben, die anzeigt, wie viele Warteplätze am Hauptbahnhof noch frei sind. So könnten sie anhand der Auslastung entscheiden, ob es sich gerade lohnt, dorthin zu fahren. Dagegen hat Nico Höttges Einwände: Werden freie Plätze angezeigt, könnte es sein, dass sich zu viele Fahrer gleichzeitig auf den Weg machen – manche umsonst, weil doch schon wieder alle Plätze besetzt sind. Eine andere Fläche in der Nähe, die die Stadt für bis zu acht zusätzliche Warteplätze vorschlägt, ist die Lieferzone. Das wäre nur ein kleiner Trost, so Nico Höttges: Es könne bei Weitem nicht die Zahl der Plätze geschaffen werden wie auf der Fläche neben Primark. Wie es mit ihr weitergeht, entscheidet sich nach dem Ortstermin und der Sommerpause der Politik

Fahrräder

Die Abstellmöglichkeit für Fahrräder am Hauptbahnhof soll einen Beitrag leisten, Wuppertal zur Fahrradstadt zu machen: Das soll bis 2025 passieren. Gerade für Pendler soll es möglich sein, den Weg von und zum Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs mit dem Rad zurückzulegen.