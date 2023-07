Wenn die Tiere im Wuppertaler Zoo groggy sind

Wuppertal. Für heiße Tage kennen die Tierpfleger Tricks, wie sie für Abkühlung sorgen können.

Von Alexandra Dulinski

Der Juni war besonders heiß – zum Wochenende hin sollen die Temperaturen wieder in Richtung 30 Grad klettern. Wir Menschen gehen ins Freibad, kühlen uns mit einem leckeren Eis ab oder verschanzen uns in den eigenen vier Wänden. Die Tiere im Zoo haben diese Möglichkeit nicht. Doch wie kommen sie durch den Sommer – gerade Tiere, die aus kühleren Regionen stammen?

„Bei den Pinguinen ist das recht unspektakulär“, erklärt Forschungskurator und Tierarzt Dominik Fischer aus dem Grünen Zoo Wuppertal. Denn in ihrem Gehege würde das ganze Jahr über die Temperatur heruntergekühlt werden. Die Eismaschine erzeugt Eis, auf das sie klettern können. Das Ziel ist eine maximale Temperatur von zehn bis zwölf Grad.

„Aber auch Tiere aus wärmeren Regionen stellen uns vor gewisse Herausforderungen“, sagt Fischer und nennt die Fische und Reptilien im Aquarium und Terrarium. „Wenn es draußen zu warm wird, müssen wir mit Ventilatoren arbeiten“, erklärt er. Hinter den Kulissen arbeite ein Luftzugsystem, das die Luft in Bewegung halte und sie austauscht. „Würde die Luft stehen, wird es zu warm.“

Temperaturen von 50 Grad seien für die Tiere zwar kein Problem, doch müssen sie diese Bereiche gezielt aufsuchen und ihnen auch ausweichen können. Denn als wechselwarme Tiere hängt ihre Körpertemperatur von der Außentemperatur ab.

„Wir sehen sie regelmäßig beim Duschen. Unter dem Wasserfall lassen sie sich regelrecht nass regnen.“

Auch bei den Meerwasserbecken im Aquarium arbeiten die Tierpfleger mit Ventilatoren. Sie haben einen Durchmesser von knapp 80 Zentimetern, die auf die Rückwand des Beckens wirken. Durch die Verdunstungskälte wird es kühler. Das funktioniere auch für häusliche Aquarien oder Terrarien, ergänzt Dominik Fischer. „Zu Hause sollte man aufpassen, dass die Aquarien nicht im direkten Fensterlicht stehen. Sie können sonst schnell überhitzen.“ Er empfiehlt einen Raum mit konstanten Temperaturen. Im Zoo helfe es ebenso, kaltes Wasser einzuleiten. „Wenn wir anhaltend über 30 Grad haben, haben wir auch schon mit Eis gearbeitet“, berichtet Fischer.

Neuerdings beherbergt der Grüne Zoo eine neue Tierart: die Polynesische Baumschnecke. Sie sei hochbedroht und sterbe bei Temperaturen ab 25 Grad. „Die Herausforderung ist, die Temperatur konstant bei 22 Grad zu halten. Notfalls müssen wir mit Raumklimageräten arbeiten“, berichtet der Kurator.

Für die Mantella-Frösche aus Madagaskar darf es tagsüber zwar auch mal wärmer sein, jedoch brauchen sie nachts kühle Temperaturen bei um die 16 Grad, „um in Brutstimmung zu kommen“, erklärt er. Bei dauerhaft hohen Temperaturen stelle sich bei wechselwarmen Tieren ein Energieverlust als schleichender Prozess ein.

Wer denkt, dass die hohen Temperaturen doch nun ideal seien, weil sie denen in Afrika entsprechen würden, liegt jedoch falsch. „In Afrika wird es nachts extrem kalt. Das ist bei uns nicht so“, sagt Fischer. Die Wärme macht den Tieren zu schaffen. Das merkt man unter anderem bei den Elefanten. „Die sind schon ganz schön groggy“, erzählt Tierpfleger Filipe von Gilsa. Sie halten sich häufiger in den Innenstallungen auf.

Die Tierpfleger wissen aber, den Dickhäutern zu helfen. „Wir haben frischen Lehm bekommen“, erzählt von Gilsa. Weil Elefantenbulle Tooth den Zoo im Mai verlassen hat, steht sein Außengehege als Fläche für den Lehm zur Verfügung. „Den wässern wir jeden Tag“, sagt der Tierpfleger. Ein bisschen dürfe man sich das wie ein Schlammbad vorstellen: Die Elefanten gehen hinein und kommen schlammverkrustet wieder heraus. „Die Kruste hilft gegen Insekten und Sonnenbrand“, erklärt von Gilsa. Außerdem kühle der Lehm. Denn bis er trocknet, dauere es etwas.

Die Elefanten verlagern das Fressen in kühlere Zeiten

Auch das Badebecken auf der Außenanlage wird häufiger gesäubert, damit die Elefanten es häufiger nutzen. Und auch mit dem Wasserschlauch helfen die Tierpfleger nach. Wenn wir Menschen bei der Hitze weniger essen, brauchen die Dickhäuter ihre Kalorienzufuhr trotzdem. „Sie verlagern das Fressen in Stunden, in denen es kühler ist“, hat Filipe von Gilsa beobachtet. Die kleine Mali beispielsweise hält um die Mittagszeit ein Schläfchen. Nicht so viel bewegen, lautet wohl ihr Motto. „Man merkt, dass sie viel stehen.“

Auch die Pekaris und Pinselohrschweine brauchen die Möglichkeit, sich suhlen zu können, berichtet Dominik Fischer. Eine „schöne Matschpfütze“ zur Körperpflege und Abkühlung sei daher ideal. Auch die Aras und Sonnensittiche in der Aralandia-Anlage suchen Abkühlung. Fischer: „Wir sehen sie regelmäßig beim Duschen. Unter dem Wasserfall lassen sie sich regelrecht nass regnen.“

Bei vielen Tieren könne man nicht vorhersehen, wie sie sich verhalten. Der Zoo handelt nach dem 24/7-Prinzip: 24 Stunden lang an sieben Tagen in der Woche können die Tiere selbst entscheiden, ob sie sich im Innengehege oder im Freien aufhalten wollen. „Das hat uns Sachen gezeigt, die wir so nicht erwartet hätten. Es regnete in Strömen und der Gibbon lief raus und ließ sich nass regnen“, erzählt Fischer. Manchmal würden die Menschenaffen bei bestem Wetter wiederum bevorzugen, drinnen zu bleiben. Bei vielen anderen Tieren – Steinböcken, Ziegen, Esel, Katzen und Co. – heißt es ansonsten: Schatten und kühle Flächen suchen. Der Zoo ist stolz auf seinen alten Baumbestand mit Schattengarantie. Die Löwen legen sich gerne mitten in die Savanne. „Manchmal bekommen wir dann Beschwerden von Zoo-Besuchern, weil sie die Tiere nicht sehen“, sagt Fischer. Aber er zieht es vor, dass die Tiere dafür eine große Anlage haben.

Energie