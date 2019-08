Wehrhahn-Anschlag: Verdächtiger nach 17 Jahren festgenommen 

Düsseldorfer S-Bahn-Station

DÜSSELDORF/SOLINGEN 17 Jahre ist der Anschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn her, bei dem auch vier Solinger verletzt wurden. Nach immer neuen Ermittlungsansätzen haben die Ermittler nun einen Verdächtigen festgenommen.

Fast 17 Jahre nach einem Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn mit überwiegend jüdischen Opfern hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Behörden mit.

Ein Richter habe Untersuchungshaft für einen 50-Jährigen aus dem Nachbarort Ratingen angeordnet. Weitere Details wollen die Behörden am Nachmittag bekanntgeben. Zunächst hatte „Spiegel Online“ über die Festnahme berichtet.

Bei dem Anschlag vom 27. Juli 2000 waren zehn Menschen verletzt worden - überwiegend jüdische Einwanderer. Vier der damals zehn teils schwer verletzten Opfer wohnten in Solingen; zwei von ihnen hatten engen Kontakt zur jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal/Solingen.

Die Opfer kamen vom Deutschunterricht an einer Sprachschule. Die Rohrbombe, die um 15.04 Uhr am S-Bahnhof Wehrhahn explodierte, war mit dem Sprengstoff TNT gefüllt. Ein Metallsplitter drang in den Bauch einer schwangeren Frau ein und tötete ihr ungeborenes Baby. Die Frau schwebte in Lebensgefahr. Der Splitterhagel reichte 100 Meter weit.

Im Sommer 2015, 15 Jahre nach dem Bombenanschlag, hatten sich für die Ermittler noch einmal neue Ansätze ergeben. Beweisstücke, darunter das deformierte Geländer, an dem die Bombe hing, sollten auf verwertbare DNA-Spuren untersucht werden. Der Geländerabschnitt, an dem die Bombe hing, war herausgeschnitten und als Asservat verwahrt worden. red