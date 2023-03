Warum Elefantenbulle Tooth zum Tierarzt muss

Wuppertal. Wer in den letzten Tagen den 30-jährigen Afrikanischen Elefantenbulle Tooth gut beobachtet hat, dem ist vielleicht eine kleine Veränderung aufgefallen.

Von Silja Herberg, stellvertretende Zoodirektorin

Vor etwa einer Woche hat sich Tooth über Nacht an seinem Schwanz verletzt. Die Tierpflegerinnen und -pfleger haben am nächsten Morgen zwölf Zentimeter seiner abgerissenen Schwanzspitze auffinden können. Wie dies genau passiert ist, konnte leider nicht final geklärt werden. Vermutlich ist er mit seinem Schwanz ungünstig hängengeblieben und hat sich dabei seine Schwanzspitze abgerissen. Tooths verbliebener Schwanz war bereits am Morgen trocken und er wurde erst mal mit einem Schmerzmittel versorgt. Ein paar Tage später wurde eine stehende Sedation bei Tooth geplant, um den Schwanz genauer zu untersuchen und Therapieoptionen abzuwägen und zu ergreifen. Bei einer stehenden Sedation sollte das Tier tief genug sediert sein, damit es nicht mehr zu stark auf äußere Reize reagiert oder gar austreten kann, aber nicht so tief, dass es sich ablegt. Gerade bei einem Elefantenbullen mit einem geschätzten Gewicht von sechs Tonnen will man ein Ablegen in der Sedation vermeiden.

Glücklicherweise mussten wir davon aber keinen Gebrauch machen. In der Sedation stellte sich heraus, dass der zuvor aus der Wunde herausstehende Schwanzwirbel, der den Heilungsprozess behindert hätte, nicht mehr vorhanden war und das Hautgewebe bereits begann, sich wieder zu verschließen. Daher wurde nur lokal ein Antibiotikaspray aufgetragen und ein Verband um die Schwanzspitze angelegt. Der Verband hält bisher gut, er war ursprünglich blau, hat aber mittlerweile eher eine gräuliche Farbe angenommen. Wenn man genau darauf achtet, kann man ihn aber noch erkennen.

Da Elefanten eine sehr langsame Wundheilung haben, ist davon auszugehen, dass es mehrere Wochen dauert, bis die Verletzung komplett abgeheilt ist. Ein paar Schwanzhaare sind erhalten geblieben und der Abriss der Schwanzspitze stellt somit nur einen kleinen Schönheitsfehler bei Tooth dar.