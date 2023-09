Warum sich Hotels in Wuppertal auf Radfahrer einstellen

In Wuppertal sind mittlerweile vier Hotels als besonders fahrradfreundlich zertifiziert. Für Radfahrer gibt es spezielle Angebote.

Von Anne Palka

Wuppertal. In Wuppertal sind mittlerweile vier Hotels als besonders fahrradfreundlich zertifiziert: das B&B-Hotel am Landgericht, das Best Western Waldhotel Eskeshof, das Atelier Hotel & Restaurant Nüller Hof und Tryp by Wyndham.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Wuppertal freue sich darüber, sagt der Vorsitzende Klaus Lang: „Das wird in den letzten Jahren sehr viel nachgefragt.“ Viele Radfahrer suchten sich über das Bett+Bike-Netzwerk ein Zimmer für ihre Touren. „Zertifizierte Unterkünfte bieten abschließbare Radunterstellplätze, einen Trockenraum für Kleidung, stellen Werkzeug zur Verfügung und können schnellen Kontakt zu Fahrradwerkstätten herstellen.“ Der ADFC habe einige Mitglieder, die die Zertifizierung vornehmen.

Radfahrer können ihr Rad sicher abstellen und Kleidung trocknen

Seit 2018 ist das B&B-Hotel am Landgericht als Bett+Bike-Hotel zertifiziert. „Wir möchten das Thema Fahrräder als nachhaltiges Transportmittel in der Stadt fördern“, sagt eine Sprecherin. Mit der Zertifizierung könne das Hotel gezielt Gäste ansprechen, die eine fahrradfreundliche Unterkunft suchen, und als Teil des Netzwerks von Kooperationen mit Fahrradtourismusverbänden profitieren.

Für Radfahrer hat das Hotel verschiedene spezielle Angebote: „Dazu gehören sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Erdgeschoss, ein Raum zum Trocknen der Kleidung, Reparaturmöglichkeiten und der Kontakt zur nächstgelegenen Fahrradwerkstatt“, so die Sprecherin. „Darüber hinaus stehen den Gästen verschiedene Informationen wie Karten mit Radwegen und touristischen Highlights der Umgebung zur Verfügung.“ Besonders an den Wochenenden werde das Angebot sehr gut angenommen. Die Radfahrer fahren meistens an der Wupper entlang, über die Nordbahntrasse oder den Von-Ruhr-zu-Ruhr-Radweg.

Im Hotel Tryp by Wyndham ist auf der Bett+Bike-Internetseite ebenfalls besonderer Service für Radfahrer beschrieben: Fahrräder und E-Bikes können geliehen werden, für letztere gibt es außerdem eine Ladestation. Auch beim Waldhotel Eskeshof an der Krummacherstraße wird die Vermietung von Fahrrädern angeboten. Am Nüller Hof gibt es eine E-Bike-Ladestation und Lunchpakete zum Mitnehmen.

Während das B&B-Hotel nah an der Innenstadt in Elberfeld liegt, sind die anderen drei zertifizierten Bett+Bike-Hotels in unmittelbarer Nähe der Fahrradtrasse. In Remscheid stehen bisher zwei Hotels auf der Karte, das Essential by Dorint am Jägerhof und der Wuppertaler Hof an der Lüttringhauser Straße in Lennep, in Solingen noch keins.

Um zertifiziert zu werden, müssen die Hotels sieben Kriterien erfüllen. Sie müssen Fahrradfahrern ein Zimmer geben, auch wenn sie nur eine Nacht bleiben. Voraussetzung ist auch ein abschließbarer Raum für die Aufbewahrung des Fahrrads sowie ein Raum zum Trocknen von Kleidung und Ausrüstung. Das Hotel muss ein vollwertiges Frühstück anbieten, Informationen zum regionalen touristischen Angebot für Radurlauber bereitstellen, ein Basis-Reparaturset haben und bei Bedarf den Kontakt zu einer Fahrradwerkstatt herstellen. „Die Wuppertaler Hotels bieten aber darüber hinaus speziell für Radfahrende noch mehr Angebote“, informiert der Kreisverband des ADFC, zum Beispiel eben Leihräder.

Bett+Bike

Auf der Karte des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sind in Deutschland und Europa mehr als 5900 Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, Gästehäusern, Campingplätzen und Ferienwohnungen als fahrradfreundliche Unterkünfte ausgewiesen. Die Übersicht gibt es auf der Internetseite:

www.bettundbike.de