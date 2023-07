Bergische Uni: Vorträge in der Citykirche

Wuppertal. Am Donnerstag findet die nächste Veranstaltung der Reihe „Fakten. Propaganda. Fake News: Was können wir noch glauben?“ statt.

Am Donnerstag, 6. Juli, 18.30 Uhr, findet die nächste Veranstaltung der Reihe „Fakten. Propaganda. Fake News: Was können wir noch glauben?“ der Bergischen Universität in der Citykirche am Elberfelder Kirchplatz statt. Matei Chihaia, Professor an der Bergischen Universität für Romanistik/Spanische und Französische Literaturwissenschaft, spricht über das Thema „Journalistische Berichterstattung über Gewalt: Erzählen jenseits der Fiktion?“.

Die mexikanischen Bundesstaaten Chihuahua und Sinaloa werden als Räume der Gewalt und Unsicherheit wahrgenommen. Diese Wahrnehmung sei verknüpft mit literarischen und journalistischen Erzählungen. Was unterscheidet diese erzählenden Genres voneinander? Was gestattet es, Fakten und Fiktionen zu trennen? Die erfindungsreichen Reportagen von Claas Relotius über die Grenze von USA und Mexiko, eine Kurzgeschichte des nordmexikanischen Autors Blas García Flores und das Konzept des „peace journalism“ sind Eckpunkte dieses Vortrags, der keine Spanischkenntnisse erfordert, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Am 13. Juli spricht Wissenschaftsphilosophin Anna Leuschner darüber, wann Skepsis in der Wissenschaft angebracht ist.