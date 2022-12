Von der Theorie zur Praxis: Studierende entwickeln Strategien

Wuppertal. Was Studenten theoretisch im Hörsaal lernen, ist die eine Sache. Das Wissen praktisch anzuwenden, eine andere. Die Studentinnen und Studenten der Bergischen Uni Wuppertal, die auch Mitglieder bei „ValleyPreneur Consulting“ (VPC) sind, tauchen schon während des Studiums in die konkrete Arbeit ein. Denn VPC ist eine Studentische Unternehmensberatung, wie es sie an vielen Universitäten im In- und Ausland gibt. Den Wuppertaler Verein gibt es seit 2020. Momentan hat er 16 Mitglieder. Per Auswahlverfahren sollen bald 14 weitere hinzukommen.