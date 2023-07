Von den Schrecken des Krieges

Brunhilde Scher (93) erzählt von ihren Erlebnissen im 2. Weltkrieg und dem Luftangriff auf Elberfeld.

Von Waltraut Rass

Wuppertal. Das Thema Krieg ist durch den Angriff Russlands auf die Ukraine gerade wieder aktueller denn je. Jedem Krieg gemein sind die schrecklichen Erlebnisse, die die Menschen für immer traumatisieren. Wie die Wuppertalerin Brunhilde Scher (93), die den Zweiten Weltkrieg noch am eigenen Leibe erlebte und erlitt. Vor 80 Jahren wurden Barmen und Elberfeld durch Luftangriffe der Alliierten zerstört.

„Da war ich neun Jahre alt, als der Krieg begann“, erinnert sie sich. „Dann ging alles drunter und drüber.“ Sie spricht wehmütig von wunderschönen Zeiten vor dem Krieg, in denen sie gemeinsam mit den Nachbarskindern draußen spielte. Der Krieg zerstörte diese Idylle in Wuppertal nachhaltig. Sie schildert ihre Erlebnisse vom Angriff auf Elberfeld im Juni 1943, als sie 13 Jahre alt war – sie wurde nicht im Rahmen der „Kinderlandverschickung“ verschickt. „Die Kinder wurden verschickt von den Schulen, aber die Eltern wurden dazu nicht gezwungen“, erzählt Scher. Ihre Mutter habe das nicht gewollt. „So bin ich zu Hause geblieben, als Einzige“.

Vor dem Krieg war die Kindheit noch idyllisch

„Ich hörte immer die Bomber kommen. Meine Mutter schlief dann noch. Ich habe dann immer vor ihrer Tür gestanden. Ich hörte die zwei-, dreimal in der Nacht.“ Brunhilde Scher meint heute noch, manchmal das prägnanten Geräusch der Bombenflugzeuge wahrzunehmen. Ihr werde dann von Mitmenschen vorgeworfen, sie bilde sich das ein. Tatsächlich gibt es aber Oldtimer, wie beispielsweise die „Ju 52“, die aus touristischen Gründen immer noch ab und zu über Wuppertal hinweg fliegen.

+ Als Kind erlebte Brunhilde Scher (Jahrgang 1930) den 2. Weltkrieg in Wuppertal. © Anna Schwartz

Die Fliegeralarme prägten Brunhilde Scher nachhaltig: „Nachts haben wir immer zwei-, dreimal in den Keller gemusst. Ganz am Anfang haben wir noch Unterricht gehabt im Keller.“ Das sei von der Schule ausgegangen. Das hätten die Verantwortlichen aber eingestellt.

„Erst kam der Barmer Angriff. Wir sahen den roten Himmel, wussten aber nicht, ob das Barmen war. Wir blickten immer nach Essen und Köln, das war in einer anderen Richtung. Da waren wir immer froh, wenn wir nicht dran waren.“ Und wenn Wuppertal dran war, zählte mehr und mehr das nackte Überleben. „Zuerst haben wir noch alle Sachen mitgenommen, die an der Garderobe hingen. Das haben wir hinterher nicht mehr gemacht.“ Die erste Zeit hätte ihre Familie noch im Keller im eigenen Haus Schutz gesucht. „Es wurden vorsorglich Durchbrüche gemacht, damit die Leute in das andere Haus gelangen konnten.“ Dann sei ihre Familie, auf Anraten des Vaters, in einen sichereren Keller umgezogen. Ihr Vater Friedrich-Wilhelm „Willi“ Hein wurde später in Rumänien vermisst gemeldet. Er verschwand spurlos. „Meine Mutter musste ihn nach mehreren Jahren für tot erklären lassen.“

Die Wohnung der Großeltern aus Barmen wurden kurz zuvor ausgebombt – dann traf es Elberfeld

„Als der Angriff in Barmen war, schellte es morgens früh um acht. Die Großeltern kamen nach dem Barmer Angriff nur mit einem Nachthemd, die Haare runter und ein Mantel drüber, sie trugen keine richtigen Schuhe. Die hatten nichts mehr.“ Ihre Mutter nahm ihre Großeltern auf.

Dann kam der Elberfelder Angriff. „Als der Angriff kam, war sofort alles hell durch die ,Christbäume‘, damit sie besser sehen konnten, wo sie die Leute töten konnten.“ Christbäume nannten die Menschen die grausamen Zeichen nahender Bombenangriffe. Beleuchtermaschinen haben für nachfolgende Bomber Leuchtmittel abgeworfen, um die Ziele zu markieren. Von unten gesehen waren diese stufenförmig – ähnlich wie ein Christbaum.

„Dann sind wir weitergelaufen aus unserem Haus, weil wir dachten, das ist nicht sicher genug. Wir mussten die Cronenberger Straße runterlaufen, da war ein Felsenkeller. Als wir da unten ankamen, waren schon viele Leute da. Wir hatten nur eine Decke mit. Wir kamen noch nicht rein, aber wir wurden schon bombardiert.“

Wenn aus fünf Minuten eine Ewigkeit werden

Und weiter: „Es kam immer nur einer nach dem anderen rein. Für mich war das eine lange Zeit, aber es waren nur fünf oder zehn Minuten. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, wenn man so denkt, da kommen die Bomben immer näher.“

Im Felsenkeller waren Holzbänke. „Da haben wir Platz genommen und da ging das schon los. Es landete eine Bombe davor und eine auf diesem Luftschutzkeller. Es wackelten wirklich die Felsen und die Leute haben gebetet.“ Durch die letzte Bombe, die herunterfiel, wurde die dicke Luftschutztür eingedrückt, „und wir bekamen keine Luft mehr“.

Die Not macht erfinderisch: Decken wurden zu Luftfiltern

Die Menschen wussten sich zu helfen und bastelten eine Art Luftfilter. „Wir gaben unsere Decken ab. Die Männer mussten darauf pinkeln, damit sie nass wurden, sonst wären wir erstickt.“ Die Atmosphäre war gespenstisch. „Es war eine Ruhe da. Keiner sprach ein Wort. Wir kamen nicht raus. Der Luftschutzwart wollte uns nicht rauslassen.“

Schließlich wurden sie nach einiger Zeit doch rausgelassen. Dort wartete das nächste schreckliche Erlebnis auf Brunhilde Scher. „Ich guckte die Jülicher Straße rauf. Da kommt eine Frau runtergelaufen mit zwei kleinen Kindern an den Händen. In dem Moment fiel eine Fassadenwand von einem Haus auf sie drauf. Das habe ich nie vergessen.“

Hintergrund

Während des Zweiten Weltkriegs war die Stadt Wuppertal in den Nächten vom 29. auf den 30. Mai 1943 (Luftangriff auf Barmen) und vom 24. auf den 25. Juni 1943 (Luftangriff auf Elberfeld) Ziel von zwei schweren Luftangriffen. Hierbei wurden große Bereiche der Stadtteile Barmen, Elberfeld und Ronsdorf durch Bomben und Feuerstürme zerstört.