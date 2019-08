Vohwinkeler Rekord-Flohmarkt ist abgesagt - Veranstalter vermisst Unterstützung

Traditionsveranstaltung

+ © Andreas Fischer (Archiv) © Andreas Fischer (Archiv)

WUPPERTAL Der Veranstalter einer der größten Traditionsveranstaltung in Wuppertal zieht die Reißleine. Wegen fehlender Unterstützung und Problemen aus dem letzten Jahr findet der Vohwinkeler Flohmarkt nicht statt.

Von Manuel Praest

Der Vohwinkeler Flohmarkt wird in diesem Jahr offenbar endgültig nicht stattfinden. Die entsprechende Veranstaltung bei Facebook für den 29. September ist abgesagt worden. „Wir haben uns am Sonntagabend dazu entschieden“, erklärt Frank Varoquier, der sich Ende vergangener Woche noch optimistisch gezeigt hat, dass es vielleicht doch noch klappen könnte. Allerdings: Ein Antrag bei der Stadt für die Traditionsveranstaltung, die mehrere hunderttausende Besucher nach Vohwinkel lockte und zeitweise als größter Eintages-Straßenflohmarkt der Welt im Guinnessbuch der Rekorde stand, habe für dieses Jahr noch nicht vorgelegen, wie die CDU erfahren hatte. Dass hatte die Zweifel genährt, dass der Flohmarkt, der seit Monaten auf der Kippe stand, überhaupt stattfinden würde.

Die Befürchtung, dass der Flohmarkt ausfallen könnte, gab es schon lange. Denn Veranstalter Varoquier konnte einen Dienstleister vom vergangenen Jahr nicht bezahlen, der ihn deswegen Anfang des Jahres vor das Düsseldorfer Landgericht gebracht hatte. Es ging um 8800 Euro für das Aufstellen von Straßenschildern. Darüber hinaus habe Varoquier auch andere Rechnungen nicht zahlen können, wie er der WZ damals sagte.

Varoquier erklärte am Montag gegenüber der WZ, dass er die notwendige Unterstützung vermisst habe. „Nicht von den Vohwinkelern und auch nicht von den Teilnehmern“, betont er. Aber sonst hätten sich nicht wie erhofft noch Unterstützer gefunden.

Zur Absage des Vohwinkeler Flohmarktes hat das Team „Rettet den Vohwinkel Flohmarkt“ diese Stellungnahme veröffentlicht:

„Liebe Trödler und Flohmarktfans,

Wir haben bis zuletzt für den Erhalt des Flohmarktes gekämpft, leider haben wir es nicht geschafft die notwendigen Finanziellen Mittel komplett aufzubringen. Nach dem Start des Crowdfunding wo über 11 000 Euro zusammen kamen „hier nochmal ein Herzliches Danke schön an alle Spender“, wurde bei einen Koop-Gespräch mit dem Ordnungsamt uns eine weitere Auflage erteilt. Vor Antragsstellung alle Altschulden ca. 15.000 Euro (wovon zirka 11 500 Euro bezahlt worden) zu tilgen darüber hinaus wenn Herr Varoquier den Flohmarkt anmeldet nochmals alle Kosten im voraus zirka 35 000 Euro zu bezahlen. Wir haben versucht Leihweise das Geld aufzubringen bzw. einen anderen Anmelder zu finden beides blieb erfolglos.

Den Fehler den man uns zu schieben kann ist das wir im Sinne der Trödler die Preise nicht erhöht haben die letzten sechs Jahre, wo gegenüber alle anderen Kosten gestiegen sind und es dadurch zu der Finanziellen Schieflage kam.

Am Ende bleibt Ernüchterung keine bis wenig Hilfe von Seiten der Stadt, die Presse berichtet meist negative so daß eventuelle Spender mehr abgeschreckt wurden. Auf den Sozialen Medien wird gehetzt und verleugnet was das zeugt hält.

Wir danken natürlich allen Spendern, Helfern, Sponsoren und allen Flohmarktfans die uns fast täglich mit Ihren unterstützenden Worten Mut gemacht haben weiter zu machen. Unser Team steht in den Startlöchern sollte das Wunder doch noch geschehen und wir die Zusage vom Ordnungsamt bekommen könnte der Flohmarkt noch stattfinden. Ansonsten werden wir alles tun um den Flohmarkt 2020 stattfinden zulassen.“ red