Visuelle Effekte sind Frank Petzolds Ding

Wuppertaler Reihe: „Meet the Pros“.

Von Elvira Wrosch

Wuppertal. Der Oscar-Nominierte VFX-Supervisor Frank Petzold gab jetzt im Rex-Filmtheater Einblicke in seinen Werdegang und die Arbeit rund um den deutschen Erfolgsfilm „Im Westen nichts Neues“. Es war das zweite Werkstattgespräch der Meet the Pros-Serie, die von Studierenden und Lehrenden des Studiengangs „Design Audiovisueller Medien“ an der Bergischen Universität Wuppertal initiiert wurde. Thema der Veranstaltungsreihe ist die Professionalisierung der Film- und Kreativbranche. Mit seinem Vortrag zum Thema Visuelle Effekte konnte der umjubelte Gast sein Publikum vor allem durch bildgewaltige Filmausschnitte begeistern.

Frank Petzold, 1968 in Wuppertal geboren, wollte ursprünglich Fotograf werden. Ein Praktikum beim Film und die Liebe zu einer Trickbildkamera brachten ihn auf den Pfad zum Visual Effects-Profi. Sein Weg von Wuppertal nach Hollywood war durch Glück und Durchhaltevermögen geprägt. Er hatte sich vorgenommen, bei Phil Tippett zu arbeiten, dem mehrfach ausgezeichneten Visuelle Effekte-Spezialisten der frühen Star-Wars-Filme. Also bombardierte er ihn lange mit Fax-Anfragen, bis er 1995 eine Einladung nach Amerika bekam. Dort stellte er sich mit seiner 35-mm-Filmrolle vor und wurde sofort Teil des Teams um die Hollywood-Produktion „Starship Troopers“.

„Mein Englisch war furchtbar“, erzählte er lachend, und eigentlich hätte er auch nur für ein Projekt in den USA bleiben wollen, „aber daraus wurden 13 Jahre.“ Erst 2007 zog er zurück nach Wuppertal. Mit dem Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ wurde Petzold für den Visual Effects-Oscar nominiert. Eine ganz besondere Auszeichnung. Leider ging er aber dieses Mal leer aus. Der Film bekam letztendlich vier Oscars in anderen Kategorien, unter anderem als bester internationaler Film.

Deutscher Filmpreis für den Wuppertaler

Immerhin konnte Petzold den deutschen Filmpreis 2023 für die besten visuellen Effekte mit nach Hause nehmen. Die Arbeit an diesem Film war eine besondere Herausforderung für ihn. „Wir hatten viel Respekt“, sagte er, „man will immer das Neue, nie da Gewesene machen, wir mussten uns aber zurückhalten.“ Hier sei es eher um historische Korrektheit als um Action gegangen. Dazu gehörte auch das Set. „Hinter der Kamera sah es genauso aus wie vor der Kamera“, also schlammig und kalt wie auf dem Schlachtfeld selbst. Trotz seiner langjährigen digitalen Spezialisierung hat der VFX-Künstler seine Anfänge als Fotograf und Filmemacher nicht vergessen. „Beim Drehen bin ich gerne am Set und liebe es, dem Kameramann bei der Arbeit zuzusehen.“ Als freiberuflicher Supervisor hat er dazu die Möglichkeiten.

„Ich bin von Anfang bis Ende dabei“, so Petzold. Seine Arbeit reiche von der Sichtung des Drehbuchs, dem Erstellen von Storyboards und der Set-Suche bis hin zur Postproduktion. Er arbeite auch immer gerne mit dem Special Effects (SFX)-Team zusammen, denn reale Aufnahmen seien manchmal einfach noch besser als computergenerierte Bilder. Und so legte er auch den Studenten ans Herz, sich nicht ausschließlich auf ihre digitalen Fähigkeiten zu verlassen, sondern auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Einen „Geschichtenerzähler“ nannte ihn Prof. Erica von Moeller, Leiterin des Studiengangs „Design Audiovisueller Medien“ und hat recht damit. Die Liebe zum Storytelling ist eine essenzielle Voraussetzung für seinen Beruf.

Das nächste Meet the Pros-Gespräch inklusive Filmvorführung wird am Mittwoch, 14. Juni, um 17 Uhr im Rex Filmtheater, Kipdorf 29, stattfinden. Zu Gast ist die Filmemacherin und Drehbuchautorin Heike Fink mit ihrem Film „Olaf Jagger“. Studierende sowie alle Filminteressierten sind eingeladen. Eintritt: 11,50 Euro, für Studierende 8 Euro.