Vincenzo Gualtieri aus Wuppertal ist neuer Weltmeister

Boxen: Wuppertaler triumphiert vor heimischem Publikum in der Unihalle - Box-Promi Axel Schulz war als Kommentator vor Ort.

Von Günter Hiege

Wuppertal. Neun Jahre – seit Felix Sturm 2014 – hat es gedauert, bis sich wieder ein Deutscher den Gürtel eines Boxweltmeisters im Mittelgewicht umschnallen durfte. Dem Wuppertaler Vincenzo Gualtieri ist das am Samstagabend im Hexenkessel der heimischen Unihalle gelungen.

Er besiegte den Brasilianer Esquiva Falcao, ehemaliger Medaillengewinner bei Olympia und in bisher 30 Profikämpfen ungeschlagen, klar nach Punkten und wurde von seinen zahlreichen Fans frenetisch gefeiert.

Sie machten fast die Hälfte der rund 1500 Besucher aus, die den langen Boxabend in der Unihalle verfolgten und bis kurz nach 22 Uhr auf ihren Liebling warten mussten. Der geriet zwar in der ersten Runde stark unter Druck, schaffte aber in der zweiten einen Niederschlag gegen den Brasilianer, und wendete den Kampf komplett, wie Box-Promi Axel Schulz, der als Co-Kommentator des Pay-TV-Senders Fight 24 TV in der Halle war, nachher befand.

Beweglich und clever boxend nahm Gualtieri dem Brasilianer seine Stärken und hatte am Ende alle drei Punktrichter klar auf seiner Seite. Stolz durften auch Vertreter der Boxsportabteilung des ASV Wuppertal sein, von denen viele wie Abteilungsleiter André Vogel den Kampf in der Halle verfolgten. Hatte doch Gualtieri als Jugendlicher beim ASV mit dem Boxen begonnen.

Der inzwischen 30-Jährige, der nun in 22 Profikämpfen unbesiegt ist, bei nur einem Unentschieden, bedankte sich nach seinem WM-Sieg bei seiner Familie, die natürlich komplett anwesend war, sowie seinem gesamten Team, das inzwischen auf Mallorca wohnt und dort auch trainiert.

Für Ingo Volckmann und seinen Boxstall war der Abend in Wuppertal ein voller Erfolg gewesen. Alle sechs Agon-Boxer gewannen ihre Kämpfe, darunter noch ein weiterer WM-Kampf um den Mittelgewichtstitel der IBO. Auch Martin Houben, der bei ASV-Trainer Kevin Günther trainiert, gewann, doch Vincenzo Gualtieri überstrahlte an diesem Abend mit seinem Triumph alle. Er ist neuer Weltmeister der IBF, die die neben WBA, WBO und WBC zu den vier großen Weltverbänden zählt.