Viertelklang: Wenn ganz Ronsdorf zum Konzertsaal wird

Im Januar präsentierten Nadiia Sheremetieva (r., Koloratursopran) und Carolina Danise (Piano) Opernarien in der Friedenskirche in Remscheid. Jetzt treten die beiden in Ronsdorf auf.

Am 23. September gibt es an fünf Orten Musik. Ein Instrument steht dabei besonders im Fokus.

Von Leon Hohmann

Wuppertal. Elf Bands und Ensembles, fünf Orte, ganz viel Musik – und das alles an einem Abend. Während sich Remscheid und Solingen in diesem Jahr nicht an der beliebten Veranstaltungsreihe Viertelklang beteiligen, sind Wuppertal, Velbert und Heiligenhaus wieder dabei. Auftakt ist in diesem Jahr in der größten der Städte im Bergischen: am Samstag, 23. September, ab 18 Uhr im Stadtteil Ronsdorf.

Bei den Konzerten treffen lokale Traditionen auf aktuelle Entwicklungen der Musiklandschaft aus Wuppertal und Umgebung. Und: Ein Instrument steht 2023 besonders im Fokus. Denn die Mandoline ist das Instrument des Jahres. Gleich zwei Mal wird das achtsaitige Zupfinstrument zu hören sein. Während Lotte Nuria Adler (Düsseldorf) zunächst alleine auftreten wird, präsentiert sie sich später am Abend im Trio mit Alejandro Villegas Mazo und Rossmery Carolina Rangel Lacruz – beide ebenfalls Mandolinisten und aus Wuppertal.

Im Gemeindezentrum St. Joseph haben Besucher die Gelegenheit, zwei Bands aus Wuppertal zu hören, die eine Brücke zu den Sounds aus England und Brasilien schlagen. Beyond Brookhaven spielen ihren Alternative Rock zum Eintauchen und Mitgrooven. Betocadu laden mit ihren Latin-Rhythmen zum Tanzen ein.

Musik zwischen historischen Webstühlen

Die historischen Webstühle im Bandwirkermuseum bilden die Kulisse für die Singer-Songwriterin Madita, die schon bei vielen Viertelklängen der Partnerstädte im Bergischen Land zu hören war. Dieses Jahr kann sie in Wuppertal ihre persönlichen und bewegenden Songs spielen. Das Duo Solaja lädt danach zu einer Klangreise in die Welten des experimentellen Jazz ein.

Die Reformierte Kirche bietet einen Raum für Gegensätze. Dort bringen die openSky Hip Fellows all die kreativen Ideen und die unbändige Spielfreude der traditionellen Jazz-Session in einem Set zusammen.

Anschließend wird die Sopranistin Nadiia Sheremetieva mit Begleitung von Carolina Danise mit Opernarien verzaubern. Und dabei schließt sich beim Viertelklang in gewisser Weise auch wieder der Kreis zum Instrument des Jahres. Obwohl Sheremetieva mit Beginn des Ukraine-Krieges nach Frankfurt floh, tritt sie regelmäßig im Bergischen auf – unter anderem regelmäßig mit mehreren Mandolinen-Ensembles.

Tickets: Karten kosten im Online-Vorverkauf 15 Euro, 8 Euro ermäßigt (eventuell zuzüglich Gebühren). An der Abendkasse in der Stadtteilbibliothek am Bandwirkerplatz kosten Tickets 17 Euro, 10 Euro ermäßigt. Karten werden vor Ort dann gegen Festivalbändchen getauscht.