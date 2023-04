Viele Wuppertaler pendeln nach Düsseldorf

Wuppertal. Landesweit zog Köln laut Landesstatistik 2021 die meisten Pendler an.

Von Bernhard Romanowski

In Wuppertal herrschte 2021 ein Saldo von 1924 Personen: Das vermeldet der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die Pendlerzahlen und das Verhältnis der sogenannten Einpendelnden und der Auspendelnden der Wuppermetropole. Aus Wuppertal in die umliegenden Städte pendelten 2021 laut dem Landesbetrieb in seiner Funktion als Statistisches Landesamt 63 645 Menschen. Ins Wuppertaler Stadtgebiet wiederum pendelten im selben Jahr indessen 61 721 Menschen. So ergibt sich der Saldo von knapp 2000 Einpendelnden, wobei die männlichen Pendler in der Mehrzahl waren.

Innerörtlich pendelten 2021 in Wuppertal 106 851 Personen. Die Zahl der weiblichen und der männlichen Pendler hielten sich hierbei fast die Waage. Interessanter ist ein Blick auf die Altersgruppen, etwa bei den Einpendelnden. Die meisten von ihnen, nämlich 28 685 Pendler, gehören der Altersgruppe 45 bis unter 67 Jahre an, so die Statistik. Erst dann kommt die Altersgruppe der 25- bis unter 45-Jährigen mit 26 704 Pendlern mit Wuppertal als Ziel. Die Zahl der Einpendler unter 25 Jahren ist mit 5121 deutlich geringer ausgefallen.

„Mit 10 000 Pendlern täglich pendeln aktuell mit Abstand am meisten Menschen aus Wuppertal nach Düsseldorf, das macht sich vor allem auf der A46 bemerkbar“, erläutert ein Sprecher des ADAC Nordrhein, der die Zahlen der Landesstatistik studiert hat und die Belange der Pendler in Wuppertal bestens kennt, die mit dem Auto unterwegs sind. „Der Abschnitt zwischen Düsseldorf und Wuppertal ist einer der staugeplagtesten Autobahnabschnitte in NRW. 2022 zählte der ADAC dort über 10 000 Staumeldungen. Das ist landesweit der Abschnitt mit den drittmeisten Staumeldungen“, weiß der Sprecher. Insgesamt waren es laut ADAC fast 14 000 Staumeldungen auf der A46. Damit sei sie die Autobahn mit den zweitmeisten Staumeldungen in ganz Nordrhein-Westfalen.

Auf dem Weg in die anderen Top-Pendlerziele aus Wuppertal heraus – etwa nach Remscheid, Solingen und Velbert – seien Autofahrer nicht so sehr auf die eine Achse angewiesen. Der ADAC: „Außerdem ist das Pendleraufkommen deutlich geringer als nach Düsseldorf.“ Aber durch die Tallage konzentriere sich der Verkehr in Wuppertal sehr stark auf bestimmte Streckenabschnitte. Baustellen oder Sperrungen auf der Stadtautobahn A 46 haben unmittelbar negative Folgen für die innerstädtische Verkehrslage. „Der Verkehr staut sich dann vor allem auf der B 7. Wer sich im Wuppertaler Stadtgebiet auskennt, weicht möglicherweise noch auf Nebenstraßen aus, sodass auch hier das Verkehrsaufkommen zunimmt. Gleiches gilt für Autofahrer, die von auswärts nach Wuppertal pendeln“, so schildert es der ADAC.

Platz zwei für Remscheid, gefolgt von Solingen

Aus Wuppertal pendelten mit 9698 Personen im Jahr 2021 die meisten Menschen ins 25 Kilometer entfernte Düsseldorf aus. Platz zwei als Pendlerziel der Wuppertaler war mit 6727 Personen Remscheid, das etwas über acht Kilometer entfernt ist. Auf dem dritten Platz liegt Solingen mit 5153 Pendlern, die die rund zwölf Kilometer lange Strecke in die Klingenstadt zurücklegten. Köln folgt erst auf Platz fünf, und zwar hinter Velbert.

Den umgekehrten Weg nach Wuppertal rein legten 2021 laut statistischer Zählung 6183 Personen aus Remscheid zurück. Dahinter folgen die Solinger (5112 Pendler) und die Velberter (3697 Pendler), die nach Wuppertal auspendeln. Immerhin 3171 Pendler kamen aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. Knapp dahinter liegen die Schwelmer mit 2945 Pendlern nach Wuppertal.

Für die Leute, die mit dem Auto als Verkehrsmittel pendeln und dazu die Autobahn A46 (Anschlussstelle Haan-Ost bis Anschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen) nutzen, wird das Pendlerleben vorerst nicht leichter: Zwischen der AS Haan-Ost und der AS Wuppertal-Cronenberg wurde zwischenzeitlich die Brücke Westring fertiggestellt, derzeit laufen noch die Restarbeiten von dem Neubau. „Im gesamten Bereich der A46 von AS Haan-Ost bis Wuppertal-Oberbarmen müssen in den nächsten Jahren noch weitere Fahrbahnen und Brücken saniert werden“, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Nun steht eine mehrmonatige Deckenerneuerung ab der Anschlussstelle Wuppertal-Wichlinghausen in Fahrtrichtung Dortmund an (siehe Artikel unten). In den verkehrsarmen Zeiten und an den Wochenenden sind einstreifige Verkehrsführungen geplant. Die gesamten Sanierungen werden voraussichtlich bis 2026 andauern.

Pendlerziele

2021 sind 4,8 Millionen Menschen in NRW über die Grenzen ihres Wohnortes zur Arbeit gependelt. Mit 346 086 Pendlern zog Köln die meisten Beschäftigten an. Düsseldorf lag mit 319 747 auf Platz zwei, gefolgt von Essen (157 637).