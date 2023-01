Viele Studiengänge ab Montag kennenlernen

Wuppertal. Schülerinfotage an der Bergischen Uni.

Am Montag, 16. Januar, starten die Schülerinfotage an der Bergischen Universität. Vor Ort und ohne Anmeldung können Interessierte rund vierzig Veranstaltungen zum gesamten Studienangebot besuchen.

Den Auftakt macht am Montag ab 14.30 Uhr die Elektrotechnik – flankiert von einer Live-Präsentation im Foyer des Hörsaalgebäudes am Freudenberg zum Thema „Nachhaltige Zukunftstechnologien“. Lehrende und Studierende aus unterschiedlichsten Fächern stellen ihre Forschungsprojekte zu den Themen Energie, Klima, industrielle Fertigung, Wohnen, Kommunikation und Mobilität vor. Studieninteressierte können mit VR-Brillen in die Architektur der Zukunft schauen und sich über die Integration von Solarenergiegewinnung ins Bauen informieren. Außerdem berichten Studierende über ganz aktuelle Projekte, etwa zur nachhaltigen Landwirtschaft, an dem sie – gemeinsam mit Studierenden aus Korea – zurzeit beteiligt sind.

In den nachfolgenden beiden Wochen können Studieninteressierte die Studiengänge in Vorträgen, Laborbesichtigungen und Gesprächen mit Studierenden kennenlernen. Drei Extra-Veranstaltungen zu den Lehramtsstudiengängen der Bergischen Uni gibt es am 17. Januar – ebenfalls im Hörsaalgebäude am Freudenberg. Allgemeine Vorträge zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bietet die Zentrale Studienberatung am 16. Januar und 23. Januar an: je um 12 Uhr.

Weitere Infos: www.zsb.uni-wuppertal.de/de/studienorientierung/schuelerinfotage/