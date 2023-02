Versuchter Totschlag: Mann fährt absichtlich in Lkw und würgt dann seine Beifahrerin

Unfall auf der A1

+ © Axel Richter Die Mordkommission ermittelt in dem Fall. © Axel Richter

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag auf der A1. Die Mordkommission ermittelt.

Wuppertal. Bei einem Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld am Dienstagnachmittag handelt es sich offenbar um ein Tötungsdelikt.



Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 36-Jähriger mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse vom linken der drei Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen und dort bewusst in das Heck eines MAN Lkw eines

39-jährigen Mannes aus Verl.



Nachdem der Mercedes zum Stehen kam konnten Zeugen beobachten, wie der 36-jährige Tatverdächtige seine 26-jährige Beifahrerin würgte. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden, akute Lebensgefahr

bestand nicht.



Dem Tatverdächtigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Hintergründe zu dem Sachverhalt sind bislang noch unklar. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, um die Umstände aufzuklären.



Auf Antrag der Staatsanwalt wurde der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt und die Untersuchungshaft angeordnet