Vermisstes Kind aus Wuppertal taucht am Hauptbahnhof wieder auf - in Hamburg

Einsatz für den Hubschrauber

+ © Uli Preuss (Symbolfoto) Die Polizei suchte in der Nacht einen Elfjährigen. © Uli Preuss (Symbolfoto)

Die Polizei suchte in der Nacht einen Elfjährigen. Er war zuletzt am Montag beim Spielen gesehen worden.

Von Daniel Neukirchen

Wuppertal. Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Wuppertal ein elfjähriges Kind mit einem Hubschrauber gesucht. Nach Angaben der Polizei war es zuletzt beim Spielen auf dem Sportplatz Kaiserhöhe gesehen worden. Am Abend meldeten die Eltern das Kind als vermisst.

Um 19.50 Uhr begann die Suche der Polizei mit Hund und Hubschrauber. Letzterer flog bis spät in die Nacht und war dort unter anderem in der Elberfelder Nordstadt zu hören.

Die Suche endete um 1.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte die Bundespolizei in Hamburg einen Elfjährigen ohne Begleitung. Es war das gesuchte Kind aus Wuppertal.