Verkehrsbehinderung auf der A 46

Arbeiten

+ © Fries Auf der A 46 wird Freitagabend gearbeitet. © Fries

WUPPERTAL Nur ein Fahrstreifen steht von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 17. November, 11 Uhr, auf der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Oberbarmen und -Wichlinghausen zur Verfügung, teilt Straßen.NRW mit.

Grund sind Arbeiten an der Schutzeinrichtung im Mittestreifen. Am Samstag wird auf der A 46 von 6 bis 20 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Barmen und Oberbarmen eine einstreifige Verkehrsführung für Markierungsarbeiten eingerichtet. Dafür muss die Anschlussstelle Wichlinghausen in Richtung Dortmund für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Hierfür wird eine Umleitung mit Rotem Punkt ausgeschildert. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, es können sich zeitliche Verschiebungen ergeben. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. red