Verkehrsausschuss lehnt Resolution zur L419 ab

Die L 419 soll zum Lückenschluss an die A 1 ausgebaut werden.

Wuppertal. Die Entscheidung über den Ausbau in Ronsdorf liegt beim Land.

Von Christian Töller

Am Ende herrschte bei den zahlreich erschienenen Gästen der Sitzung des Verkehrsausschusses Enttäuschung: Sie hatten auf Unterstützung für die gemeinsame Resolution von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gehofft, die sich für die Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau der L419 aussprach. Doch die Mehrheit des Verkehrsausschusses lehnte die Resolution nach längerer Diskussion ab.

Der gemeinsame Antrag von Grünen und Linke war zuvor vom Rat zur Vorberatung an den Verkehrsausschuss verwiesen worden. In dem Antrag forderten die beiden Parteien, dass der Rat sich der von der Bezirksvertretung Ronsdorf am 18. April verabschiedeten Resolution anschließen und die Bezirks- und Landesregierung „über die geänderte Auffassung der Stadt Wuppertal unverzüglich informieren“ soll.

„Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“, erklärte Timo Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) zu Beginn der Diskussion und nahm damit ein bekanntes Zitat auf. Auch auf einem Plakat war dieses Zitat zu lesen, das vor Beginn der Sitzung bei einer gemeinsamen Protestaktion der Aktivisten von Greenpeace Wuppertal und Mobiles Wuppertal vor dem Barmer Rathaus gezeigt wurde.

Enttäuschung am Ende der Sitzung ist groß

Schmidt betonte, dass durch den Ausbau der L419 in der bislang geplanten Form alles, was die Stadt zum Schutz des Klimas und der Menschen mache, konterkariert werde. Die Lebensqualität der Menschen werde stark beeinträchtigt werden. Er verwies zudem darauf, dass das „Land das Interesse der Stadt am Ausbau vorliegen“ habe. Daher sei es notwendig, dass die Stadt beim Land eine geänderte Auffassung anzeige.

Dazu erklärte Verkehrsdezernent Frank Meyer jedoch: „Das Land könnte aus eigener Initiative die Planung anhalten.“ Ein entsprechender Wunsch der Stadt Wuppertal sei dafür nicht notwendig.

Heribert Stenzel (Freie Wähler) erinnerte daran, dass die Entscheidung über den Ausbau der L419 nicht bei der Stadt Wuppertal liegt. „Der Rat ist nicht dafür zuständig, sondern das Land.“ Hans-Jörg Herhausen (CDU) mahnte, dass bei der Entscheidung über den Ausbau der L419 alle Belange in den Blick genommen werden müssten, auch die der Wirtschaft, Firmen und der Arbeitnehmer. „Die Sorgen und Nöte der Menschen kann man natürlich verstehen, aber die Situation wird nicht besser, wenn man alles so lässt, wie es ist.“

„Mit unserer Resolution wollten wir ein klares Zeichen dafür setzen, dass die Stadt Wuppertal nicht mehr hinter den klimaschädlichen Plänen steht, die Parkstraße zu einer autobahnähnlichen Bundesstraße auszubauen“, so Timo Schmidt. „Wir sind sehr enttäuscht, dass unsere Resolution im Verkehrsausschuss keine Mehrheit erhalten hat.“