Verfallene Häuser sind im Netz kartographiert

Die Gruppe „Urbex Elite“ archiviert auch in Wuppertal Aufnahmen und Adressen.

Von Katharina Heyn

Wuppertal. Bei einem Klick auf das kleine Symbol der Google-Maps-Karte von „Urbex Elite“ wird ein Video über einen verlassenen Tunnel an der Breslauer Straße in Wichlinghausen abgespielt. Knapp vier Minuten lang sind Kabel, schwere Metallgeräte und altes Gemäuer zu sehen. Wo genau der Tunneleingang liegt, wird nicht gezeigt – die Adresse ist aber auf der Karte angegeben. Der Tunnel ist ein „Lost Place“ – zu Deutsch ein verlorener Ort, in dem schon lange niemand mehr lebt. Gerade der Verfall von Häusern, Villen und Fabriken übt auf viele Besucher und Fotografen eine Faszination aus.

„Urbex Elite“ ist ein Netzwerk auf Facebook, das mithilfe von Bildern und Videos die he­runtergekommenen Orte dokumentiert, die sich anschließend auf Google Maps finden lassen. Die Karte wird fast täglich aktualisiert und erlangte durch die sozialen Medien neue Aufmerksamkeit. Das Projekt wird größtenteils von einer deutschsprachigen Gruppe vorangetrieben, so dass sich vorrangig Plätze in Deutschland entdecken lassen. Um die kostenlosen Fotografien zu sehen, genügt ein Aufruf der Internetseite.

Auch in Wuppertal lassen sich einige „Lost Places“ auf der „Urbex Elite“-Karte entdecken: Neben unzähligen Aufnahmen von Luftschutzräumen finden sich Bilder aus alten Fabriken und von Krankenhäusern. So auch von der gelben Villa am Robert-Koch-Platz, direkt an der A 46-Ausfahrt Barmen. Graffiti ziert die Außenwände, die Fenster sind teilweise zugenagelt und Bauschutt liegt vor dem Haus. Erst 2021 war das Objekt aufgrund eines Brandes in den Schlagzeilen. Die Inhaber schlagen sich bereits seit vielen Jahren mit Vandalismus und unliebsamen Gästen herum, trotz Verbarrikadierung. Der Zutritt auf das Areal und in die Innenräume ist verboten.

Langjährig leerstehende Wohnimmobilien – sogenannte Problem- oder Schrottimmobilien – werden nach Aussage der Stadt Wuppertal beobachtet, um weiteren Verfall zu vermeiden und vielzählige Hilfestellungen anzubieten. Rund 100 Schrottimmobilien gebe es in der Stadt, so Martina Eckermann vom Presseamt der Stadt. „Hinweise, ob unter diesen Immobilien auch sogenannte Lost Places sind, liegen uns nicht vor. Die Sicherungspflicht vor unbefugtem Betreten obliegt den Eigentümern. Leerstand bedeutet nicht zwangsläufig Verfall oder Zugänglichkeit für Unbefugte.“

Schon das Betreten der Grundstücke kann strafbar sein

Die verlassenen Gebäude befinden sich oft in Privatbesitz und dürfen deshalb ohne eine Genehmigung nicht erkundet werden. Im Gegenteil: Je nach Einzelfallentscheidung kann schon das Betreten der Grundstücke strafbar sein, so das Polizeipräsidium Wuppertal. Die Region um Wuppertal sei allerdings kein Problemgebiet.

Auch Fritz Zander, Jahrgang 1950, fotografiert bereits seit 2012 „Lost Places“ in ganz Europa. Er und sein Freund Detlef Hinz (84) buchen dafür über den Veranstalter „go2know“ Führungen beispielweise durch die Beelitz-Heilstätten in Berlin. „Das ist ganz legal, ich zahle 50 bis 90 Euro und darf dann selber den Ort erkunden“, erklärt der Wuppertaler. „Wenn ich unbefugt irgendwo bin und die Polizei ankommt, ich schnell verschwinden muss und das 1000 Euro-Equipment liegen lasse, dann gebe ich stattdessen lieber weniger Geld für eine geführte Tour aus.“ In Wuppertal gebe es solche Angebote leider noch nicht.

Um die Orte vor Vandalismus zu schützen, werden genaue Adressen der verlassenen Gebäude in der „Lost Places“-Szene eigentlich nicht genannt. Die Google-Maps-Karte von „Urbex Elite“ zeigt jedoch oft den konkreten Standort der heruntergekommenen Gebäude. Die Angabe der exakten Koordinaten sei „blöd“, so Zander. Früher wären Adressen über persönlichen Kontakt weitergegeben worden. „Es ist immer zweischneidig, weil ich nie weiß, ob da jetzt jemand ist, der was kaputt machen will oder nur ein Foto machen möchte. Vandalismus ist ein echtes Problem.“ Hilfreich sei aber bestimmt, dass durch die Foto-Datenbank der „Urbex Elite“ ein erster Eindruck vom Ort gewonnen werden kann. Obwohl Fritz Zander und Detlef Hinz seit einigen Jahren die verlassenen Objekte fotografieren, haben sie noch immer den Drang, Neues zu entdecken. „Es ist einfach die Atmosphäre – mit etwas Fantasie kann man wirklich sehen, was in den Gebäuden mal los war,“ schwärmt Hinz.