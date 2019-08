Verdächtiger Gegenstand: Polizei räumt Paketzentrum

Kriminalität

+ © dpa Symbolbild. © dpa

WUPPERTAL Die Mitarbeiter hatten den Gegenstand in den Firmenräumen gefunden.

Am Freitagvormittag kam es in Wuppertal-Vohwinkel zu einem größeren Polizeieinsatz wegen eines verdächtigen Gegenstandes. Mitarbeiter eines Paketzentrums am Westring meldeten der Polizei gegen 10.20 Uhr einen verdächtigen Gegenstand, den sie zuvor in den Firmenräumen feststellten. Um eine Gefahr auszuschließen, musste das Gebäude geräumt werden. Die Polizei sperrte den Westring zwischen den Zufahrten Höhe und Roggenkamp für den öffentlichen Verkehr.

Der sprengstoffverdächtige Gegenstand konnte von Spezialisten des LKA gesichert und abtransportiert werden, der Einsatz war gegen 14 Uhr beendet. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. red