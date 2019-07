Vandalismus am Döppersberg

Arbeitsgruppe eingesetzt

+ © Anna Schwartz Auf dem Döppersberg kommt es häufig zu Schmierereien. © Anna Schwartz

WUPPERTAL Auf dem oberen Platz am neuen Döppersberg gibt es ein Problem.

Seit einigen Wochen ist insbesondere in den späten Abend- und Nachtstunden ein extremer Vandalismus zu verzeichnen. Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke zählt auf: „Vermüllungen, Graffitis, weggeworfene Flaschen, Glasscherben, Sachbeschädigungen an der Fassade und auf der Geschäftsbrücke – all dies sind Zustände, die wir nicht hinnehmen werden. Denn sie mindern die Aufenthaltsqualität am Döppersberg und gefährden auch die Sicherheit von Menschen.“

Die Stadt müsse das Problem in den Griff bekommen und auch Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen, die verantwortungslos und ordnungswidrig handeln, so Mucke. Er hat den zuständigen Beigeordneten Matthias Nocke beauftragt, kurzfristig eine Arbeitsgruppe aller Fachbereiche, Behörden und Einrichtungen einzusetzen, um konkrete Maßnahmen festzulegen, die das Problem auf Dauer lösen. red