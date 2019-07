Unterburg: Durchfahrt ist zwischen den Feiertagen frei

Bauarbeiten ruhen

UNTERBURG Die Bauarbeiten in Solingen-Unterburg ruhen zwischen den Feiertagen.

Von Samstag, 23. Dezember, bis Montag, 1. Januar, ruhen die Bauarbeiten in Solingen-Unterburg. In dieser Zeit ist die Ortsdurchfahrt frei. Die Eschbachstraße kann einspurig befahren werden, eine Ampel regelt den Verkehr. Ab Dienstag, 2. Januar, gilt wieder die arbeitstägliche Sperrung von 7 Uhr bis 18 Uhr. Insgesamt sind die Arbeiten am Eschbach gut vorangeschritten. Noch vor Weihnachten sind alle Bohrpfähle zur Erneuerung der Stützwand zur Eschbachstraße gesetzt, der Kanalbau in diesem Zusammenhang ist abgeschlossen. Auch weitere Meilensteine der zweiten Bauphase, die seit Mai läuft, sind inzwischen erreicht.

Aktuell werden die Arbeiten, die im und vom Bachbett ausgeführt werden, jedoch durch die Witterung beeinträchtigt. Zwar wird der Eschbach im Baubereich durch Rohre geführt, doch haben die Niederschlagsmengen im November und Dezember mehrfach zur Überflutung der Baugruben geführt. Sie werden frei gepumpt, sobald der Wasserstand im Bach sinkt. Dann kann auch dort weiter gearbeitet werden. red