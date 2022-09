Uni zieht nach Hackerangriff positive Bilanz

Binnen weniger Wochen konnten demnach Großteile der zentralen IT-Infrastruktur wieder in Betrieb genommen werden. Datenbestände, die zunächst zur Vermeidung eines Datenverlusts isoliert worden waren, sind wieder verfügbar. Einige IT-Dienste, die noch inaktiv sind, werden in den nächsten Wochen wieder in Betrieb genommen. Höchste Priorität hatten die Funktionen für die Studierendenverwaltung und die digitale Lehre, die innerhalb kürzester Zeit wieder nahezu ohne Einschränkungen nutzbar waren.