50 Jahre Bergische Uni

+ © Stefan Kob Lambert T. Koch mit Ehefrau Carola, Ministerpräsident Hendrik Wüst (l.) und Christina Rau, der Witwe von Johannes Rau. © Stefan Kob

Wuppertal. In der Wuppertaler Stadthalle wurde am Freitagabend 50 Jahre Bergische Uni gefeiert – gleichzeitig übergab Prof. Lambert T. Koch das Rektorat an Birgitta Wolff.