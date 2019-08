Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Verkehr

WUPPERTAL Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr kam es in Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 23-jährige Wuppertalerin befuhr mit ihrem Peugeot die Straße Ostersbaum in Richtung Rudolfstraße. An der dortigen Kreuzung wollte sie nach links in die Schwesternstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Alfa Romeo eines 24-Jährigen aus Radevormwald. Der Zusammenstoß der Fahrzeuge war so heftig, dass die Fahrer- und Beifahrerairbags auslösten; trotzdem wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Die Frau war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Personen wurden in Wuppertaler Kliniken transportiert und dort stationär behandelt.

An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten entfernt und die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis ca. 23.30 Uhr gesperrt. red