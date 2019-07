Schwer verletzt: Motorradfahrer stürzt auf Burgtalstraße

Blaulicht

+ © Tim Oelbermann Der Motorradfahrer kam in einer Linkskurve von der Straße ab. © Tim Oelbermann

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer.

Bei einem Unfall auf der Burgtalstraße in Solingen verletzte sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer. Der Essener (49) war gegen 14:10 Uhr mit seiner schweren Suzuki auf der Fahrt talwärts in einer Linkskurve gestürzt und gegen die Böschung geprallt. Er zog sich schwerste Beinverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen aus Wermelskirchen wurde er ins Klinikum gebracht. Am Krad entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Die Burgtalstraße war bis etwa 15:40 Uhr voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr über Wermelskirchen um.