Unfall auf der A 1: Lkw durchbricht Leitplanke und kippt auf die Seite

Noch während der Unfallaufnahme musste sich die Polizei um Gaffer kümmern, die beim Vorbeifahren ihre Handys zückten.

Wuppertal. Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A1 schwer verletzt worden. Ersten Informationen zufolge war der Mann gegen 19.40 Uhr mit seinem Lastwagen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe Linde aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke durchbrach. Bei der anschließenden Fahrt oberhalb einer Betonschutzwand kippte der Lastwagen auf die linke Seite, der Anhänger stürzte in die andere Richtung um.

Durch den Unfall entstand auf der Autobahn ein großes Trümmerfeld. Ersthelfer zogen den verletzten Fahrer durch eine Dachluke aus der völlig demolierten Fahrerkabine. Rettungskräfte brachten den Berufskraftfahrer anschließend ins Krankenhaus.



Die Autobahn war am Abend zwischen den Anschlussstellen Ronsdorf und Langerfeld in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt.



Noch während der Unfallaufnahme musste die Polizei mehrere Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, die ihr Handy zückten, um Bildmaterial des Unfalls zu erstellen. to