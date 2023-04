Umstrittene Mannheimer Buga offenbart Parallelen zu Wuppertal

Wuppertal. Die Bundesgartenschau 2023 wurde am Freitag in Mannheim eröffnet. Auch dort hagelte es Kritik an der Veranstaltung - ganz ähnlich wie in Wuppertal.

Von Bernhard Romanowski

Auf den festlichen Anlass, wie er am Freitag in Mannheim gefeiert wurde, wird man in Wuppertal noch einige Jahre warten müssen. Denn während die Bundesgartenschau 2023 in der früheren kurpfälzischen Residenzstadt in Baden-Württemberg von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell eröffnet wurde, wird es in der Wuppermetropole noch bis 2031 dauern, bis die Buga hier stattfindet. An Kritik daran mangelt es weiterhin nicht, auch wenn ein Bürgerentscheid zugunsten der Veranstaltung ausgegangen ist. Doch auch in Mannheim war die Ausrichtung der Buga von Beginn an ein umstrittenes und heiß diskutiertes Thema.

Auch dort gab es einen Bürgerentscheid. Es hatte vorher massive Kritik an dem Vorhaben gegeben, die Buga in Mannheim stattfinden zu lassen. Das würde Mannheim langfristig schaden, war etwa die Meinung der Bürgerinitiative „Mannheim 23 – Keine Buga 2023“. Jeden Montag protestierten die Mannheimer Wutbürger auf dem zentralen Paradeplatz und verteilten ihr Infomaterial.

Die Buga würde viel Geld verschleudern, das anderswo dringender gebraucht wird, so die Meinung der Protestler. Mannheim könne sich schlicht keine Bundesgartenschau leisten. Proteste vor Bundesgartenschauen seien nichts Außergewöhnliches, sagte damals eine Sprecherin der Buga-Gesellschaft in Bonn: „In Mannheim wird es aber mehr und stärker diskutiert als in anderen Städten.“ Es sei eben ein großes Projekt. Der stadtentwicklungspolitische Nutzen der Veranstaltung müsse den Bürgern auch entsprechend erklärt werden. „Koblenz hat nicht nur eine runderneuerte Stadt bekommen, sondern auch noch 13 Millionen Euro Überschuss aus den Einnahmen“, so verwies die Sprecherin damals auf die Buga, die 2011 in der Stadt am Deutschen Eck in Rheinland-Pfalz stattgefunden hatte.

Knappes Ergebnis beim Bürgerentscheid

In Mannheim hatte man andere Probleme als in Koblenz – aber auch große Chancen: Riesige Flächen, mehr als 500 Hektar Gelände, also fünf Millionen Quadratmeter, lagen zum Teil mitten in der Stadt brach, nachdem die US Army ihre Kasernen und Militärlager in Mannheim bis zum Jahr 2016 aufgegeben hatte. Von einem Grünzug war die Rede, der mitten in der Stadt entstehen sollte: als Naherholungsgebiet und Frischluftschneise mit einem attraktiven Wohnumfeld mit Gewerbe. Das zumindest war das Szenario, das den Gemeinderat seinerzeit dazu gebracht hatte, die Bewerbung der Stadt für die Buga 2023 mit einstimmigem Votum einzuleiten.

Basis der Entscheidung war eine Machbarkeitsstudie, die anderthalb Jahre zuvor gemeinsam mit Bürgern erarbeitet und vorgestellt worden war. Die Bewerbung glückte. Doch plötzlich formierte sich Widerstand in der Bürgerschaft.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) versuchte, die Ängste besorgter Bürger aus der Welt zu räumen und unterstrich die Vorteile für die Stadt. „Eine Buga ist immer auch ein großes Stadtentwicklungsprojekt“, sagte er damals. Trotz der Kosten sei es ökonomischer, eine Buga zu haben als darauf zu verzichten, so Kurz: „Man kann nicht sagen: Wir machen das alles genauso ohne Buga – es geht nicht genauso.“

Am späten Abend eines Septembertags 2013 stand das vorläufige amtliche Endergebnis des Mannheimer Bürgerentscheids fest. Mit 68.322 Menschen entschieden sich knapp 2000 Personen mehr für die Buga als dagegen, 66.369 Personen. Damit hatten sich 50,7 Prozent für die Buga ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,5 Prozent. Zur Erinnerung: In Wuppertal stimmten im Mai vergangenen Jahres 93.211 Bürgerinnen und Bürger mit dem Ergebnis ab: Wuppertal bewirbt sich für die Buga 2031. Genau 48.060 Stimmen (51,8 Prozent) entfielen auf Nein – damit wurde das Anliegen der Bürgerinitiative „Buga – so nicht“ abgelehnt.



Zurück nach Mannheim: Im November noch ließ der Umweltschutzverband BUND quasi eine kleine Bombe platzen und kündigte an, aus der Mammutveranstaltung auszusteigen, weil Klimaschutz und Nachhaltigkeit dabei letztlich doch auf der Strecke bleiben würden.

Jetzt aber schien all das vergessen: Den Veranstaltern zufolge kamen in den ersten Stunden weit mehr als 7000 Besucher und Besucherinnen zur Eröffnung. Mehr als 58.000 Dauerkarten und 87.000 Tageskarten seien schon verkauft worden, hieß es.