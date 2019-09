Überfall: Lieferant mit Schusswaffe bedroht

Kriminalität

+ © Symbolfoto: Jan Woitas/dpa © Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Am Montagmorgen ist es gegen 4.15 Uhr am Otto-Hausmann-Ring in Wuppertal zu einem Raubüberfall gekommen.

Zwei Männer überfielen einen 26-jährigen Lieferanten, der die Tageseinnahmen der dortigen Bäckerei abgeholt hatte. Die Unbekannten bedrohten ihr Opfer mit einer Schusswaffe und zwangen es dazu, sich auf den Boden zu legen. Dann schlugen sie dem Mann auf den Hinterkopf, klauten die Schlüssel seines Fahrzeuges und entwendeten daraus das Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Täter waren 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet und sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Einer der Räuber trug eine dunkle Sturmhaube. Zeugenhinweise nimmt die Polizei (Kriminalkommissariat 34) unter Tel.: (0202) 284-0 entgegen. red