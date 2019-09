Ritterspiele locken in den Hof von Schloss Burg

Zurück ins elfte Jahrhundert

+ © Daniela Tobias RGA-Mitarbeiterin Ann-Christin Stosberg in (fast) voller Rittermontur. © Daniela Tobias

Die Georgsritter haben wieder zu den Ritterspielen geladen. RGA-Mitarbeiterin Ann-Christin Stosberg hat sich in Teile der Ritterkluft geworfen.

Ritter Sigismund von Greifswald stellt das Schwert senkrecht mit der Klinge nach unten auf den Boden. Zwischen 150 und 160 Zentimeter ist das Kampfgerät lang. "Wer da drüber gucken kann, der darf auch damit kämpfen", erklärt der Ritter der Georgsritter. An Christi Himmelfahrt hat der Verein wieder zu den Ritterspielen in den Hof von Schloss Burg eingeladen. "Wir sind Ritter zum Anfassen", sagt Sigismund, der im echten Leben Michael Mattner heißt.

Sigismund trägt eine dunkelblaue Haube und passend dazu blaue Kleidung und einen schwarzen Ledergürtel mit Tasche. Er reibt sich seinen roten Bart und reicht mir dann das lange, dunkelsilbrige Schwert mit dem braunen Griff aus dem Waffenständer. "Uh, das ist schwer" - Schon beim bloßen Halten des Schwertes melden sich die Oberarmmuskeln. Das Teil wiegt bestimmt zehn Kilo. Mindestens. "Dieses Schwert wiegt ungefähr dreieinhalb Kilo", sagt Michael Mattner. Mist. Ich hebe das Schwert an und führe es langsam hinter meinen Kopf. Die umstehenden Zuschauer hüpfen mit einem "Hui" zur Seite. Fühlt sich nicht schlecht an, so ein Schwert in der Hand. Aber etwas fehlt noch. Ein Georgsritter reicht mir einen Helm. Das silberne Metall glänzt in der Sonne. Der Helm schützt den gesamten Kopf. Bloß vor Augen, Nase und Mund ist ein T-förmiger Schlitz. Der Helm ist nicht nur viel zu groß, sondern auch echt schwer und riecht stark metallisch. Er rutscht mir sofort ins Gesicht und ich sehe nichts mehr. "Der Helm wiegt ein bis zwei Kilo. Das Modell ist aber komfortabler als die Helme im elften Jahrhundert, der ist gepolstert", meint Michael Mattner und begutachtet mein Outfit. Sein Fazit: "Mit dieser Waffe haben die sogenannten Doppelsöldner die Speere der Gegner weggeschlagen, um den Weg für ihre Kumpanen freizuschlagen." Doppelsöldner hießen die Ritter deswegen, weil sie einen sehr gefährlichen Job machen mussten und einen höheren Lohn bekamen.

Menschen in Ritterkluft © © © © © © © © © © © © © © ©

Ich lege die Söldnerkluft wieder ab und probiere mich durch Waffen, Kettenhemden und Schilder. Eine komplette Rüstung haben die Georgsritter nicht. "Selbst eine schlecht erhaltene Rüstung ist ein kleines Vermögen wert", erklärt Willi Martz alias Ritter Ulrich von Weißenfels, der eine schwarz-grüne Kutte über einem Kettenhemd trägt. Eine sogenannte Vollplattenrüstung würde ich außerdem kaum stemmen können; die wiegt nämlich über 30 Kilo. Ich bin schon nach zwei Minuten mit Schwert, Helm und Kettenhemd am Keuchen. Warm ist es zudem auch noch - im Innenhof riecht es an manchen Stellen auch ein wenig streng nach Schweiß.

Nach einer weiteren Anprobe-Session steht fest: Axt und Schild sind eindeutig am bequemsten und kämpfen kann man damit hervorragend. Einen richtigen Gegner finde ich leider nicht, dafür werden die großen, hölzernen Tore geöffnet. Auf der Nordterrasse der Burg haben die Georgsritter einen privaten Bereich. Hier steht ein Kochzelt, aus dem ein herrlicher Geruch strömt. Mitten im Hof wird gekämpft. Die Ritter gehen hier die Abläufe für die Showkämpfe durch. Obwohl es durch das Laute Gelächter, Gemurmel und das Klirren und Scheppern der Klingen sehr laut ist, schnappe ich noch einige Tipps für den Kampf auf. Augenkontakt mit dem Gegner ist immer wichtig. Außerdem sollte man wie ein Krebs seitwärts stehen und einen Ausfallschritt machen, damit man flexibel auf die Attacke des Gegners reagieren kann.

Tatsächlich sind alle Manöver der Georgsritter bis in die kleinste Bewegung einstudiert und mehrfach geprobt. Wie bei anderen Kampfsportarten muss regelmäßig trainiert werden. Alle Texte und Choreographien zu den Shows stammen von den Georgsrittern selbst. So auch das neue Stück, in dem ein Müller im Mittelpunkt der Geschichte steht. Toll an den Aufführungen ist nicht nur die Darbietung der Georgsritter: bei der Gelegenheit können sich alle Möchtegern-Ritter wie ich schön von der Anprobe erholen.