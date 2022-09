Trauer um Schmid-Ospach

Wuppertal. Die Else Lasker-Schüler-Gesellschaft trauert um Gründungsmitglied Michael Schmid-Ospach: Er starb am 29. August – dem Tag seines 77. Geburtstags. „MSO“ – so nannten ihn Kollegen und Freunde – machte nach seinem Weggang aus Wuppertal Karriere als Moderator des „Kulturweltspiegels“ in der ARD und als Pressechef des WDR. Er war Aufsichtsratsvorsitzender des Adolf-Grimme-Instituts und Herausgeber des ersten Else Lasker-Schüler-Almanachs „Mein Herz – Niemandem“.