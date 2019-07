Trafoschaden reißt Loch in Vereinskasse

Saisonstart verschoben

+ © Andreas Fischer Der Verein Bergische Museumsbahnen ist vom Pech verfolgt. Gerade erst hatte man sich von einer Diebstahlserie erholt, nun ist der Trafo defekt. Es ist fraglich, wann die Bahn in der Kohlfurth wieder fährt. © Andreas Fischer

WUPPERTAL Bergische Museumsbahnen müssen Saisonstart verschieben. Mitglieder schätzen Reparaturkosten auf bis zu 15.000 Euro.

Von Joachim Dangelmeyer

Leider kein Aprilscherz: Eigentlich wollten die Bergischen Museumsbahnen (BMB) jetzt schwungvoll in die neue Saison starten, doch ein technischer Defekt hat den Betrieb der Straßenbahn ausgebremst. Grund ist ein Schaden an dem Transformator, der für die Fahrstromversorgung sorgt. Aus diesem Grund sagten die BMB jetzt schon die für den 9. und 23. April geplanten Fahrtage ab. „Dieser Schaden ist so gravierend, dass wir noch nicht sagen können, in welchem Zeitraum eine Reparatur möglich sein wird und wann wir letztlich wieder fahren können“, heißt es in einer Mitteilung von BMB-Vorstand Michael Schumann.

Auch auf ihrer Facebook-Seite informierten die Museumsbahnen ihre Fans darüber, dass aus dem Start in die neue Saison erstmal nichts wird: „Wegen eines technischen Defekts im Unterwerk haben wir aktuell keinen Strom für die Strecke.“ Man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur.

Der Trafo sei schon eine „sehr spezielle Sache“, erklärt Schumann. Er wandelt die 10 000 Volt Drehstrom in 650 Volt Gleichstrom um, mit dem die Bahnen fahren. Wie wurde der Fehler entdeckt? „Der Trafo gibt von selbst eine Fehlermeldung ab, wenn etwas nicht in Ordnung ist“, sagt der Vereinsvorsitzende. Was genau am Trafo kaputtgegangen ist, werde noch untersucht. Auf jeden Fall ist der Verein der Bergischen Museumsbahnen auf der Suche nach einem Ersatz. „Wir fragen bei den Firmen nach, die solche Trafos herstellen, und bei Verkehrsbetrieben, ob die noch einen auf Lager haben.“ Natürlich hoffe man, schnell fündig zu werden, um den Fahrbetrieb aufnehmen zu können. Ob das aber noch im April klappen werde, sei reine Spekulation. Auch über die Reparaturkosten konnte Schumann noch keine Angaben machen. „Ich schätze, dass das auf einen Betrag zwischen 5000 und 15 000 Euro hinauslaufen wird.“

Der Trafoschaden reißt jetzt ein großes Loch in die Vereinskasse. Das „bisschen Geld“, das man gerade angespart habe, gehe jetzt für die Reparatur drauf. Und natürlich hofft der Vereinsvorstand auf Spenden in dieser außergewöhnlichen Situation.

Betriebshof und Bücherbahn sind aber samstags geöffnet

16 Fahrtermine waren für diese Saison zwischen April und Oktober geplant – jeweils am zweiten und vierten Sonntag im Monat. Dann geht die Museumsbahn im Halbstundentakt auf die Strecke zwischen Kohlfurther Brücke und Greuel. Der erste Fahrtag am 9. April muss auf jeden Fall ausfallen, der zweite am 23. April sei fraglich. Der Betriebshof und die Bücherstraßenbahn sind aber samstags (11 bis 17 Uhr) geöffnet.

Die BMB war schon in den Vorjahren vom Pech verfolgt: Im November 2015 hatten Metalldiebe mehrere hundert Meter des Kupfer-Fahrdrahtes gestohlen und dabei auch die Aufhängungen zerstört, im Monat drauf gab es einen weiteren Diebstahl. Der damals entstandene Schaden belief sich auf 70 000 Euro. Zahlreiche Cronenberger, Solinger, Vereine und Firmen spendeten daraufhin für den leidgeprüften Verein. Die Dresdner Verkehrsbetriebe steuerten eine Materialspende bei. Ohne diese Welle der Hilfsbereitschaft hätte die Diebstahlserie vermutlich das Aus für die BMB bedeutet.