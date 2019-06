Tour de France soll Volksfest werden

Radsport

DÜSSELDORF Acht LED-Leinwände, mehrere Bühnen, Konzerte und der Zeitplan für die Rennen – Stadt legt Programm zum Grand Départ vor.

Von Alexander Schulte

Der Auftakt der Tour de France im Sommer soll nicht nur das Top-Sportereignis in Düsseldorf werden, sondern auch ein großes Volksfest. Bürgergruppen haben in den Stadtteilen und im Zentrum Straßenfeste angemeldet, es gibt Picknicke, jede Menge Kultur und Gastronomie. „Wir spüren, wie sehr die Vorfreude auf den Grand Départ in der Stadt wächst – und auch die Bereitschaft, dieses Ausnahmeevent zu unterstützen“, sagt Bürgermeister Günter Karen-Jungen, zugleich Vorsitzender der Kleinen Kommission für den Grand Départ.

Auch finanziell läuft es offenbar gut. Die geplanten Sponsoring-Einnahmen von 6,3 Millionen Euro würden nicht nur erreicht, sondern sicher überschritten, sagt Karen-Jungen – was den städtischen Zuschuss reduziert. Weiter verfeinert wurde das Verkehrs- und Sicherheitskonzept. So wird es jetzt statt sieben zwölf „Fluchtbrücken“ plus acht Übergänge an der Strecke geben, damit die Zuschauer sicher die Seite wechseln können. Das endgültige Sicherheitspaket wird die Arbeitsgruppe von Stadt und Polizei Ende Mai vorlegen.

Schon am 29. Juni rollen die 200 Fahrer über den Burgplatz

Gestern stellte die Stadt detailliert das Sport- und Rahmenprogramm für die insgesamt vier Tour-de-France-Tage vor. Los geht’s mit der Vorstellung der Mannschaften am frühen Abend des 29. Juni auf dem Burgplatz. Dort rollen die 200 Fahrer der 22 Teams auf die Bühne und weiter über den Marktplatz, das Untere Rheinwerft bis zum Johannes-Rau-Platz am Apollo-Theater. Tags darauf steht im Rahmenprogramm populäre Hochkultur an mit dem Lichterfest am Benrather Schloss: Die Düsseldorfer Symphoniker geben ein Klassik Open-Air Konzert, Schloss und Schlosspark werden per Musikfeuerwerk illuminiert. Im Schloss findet zugleich der offizielle Empfang des Grand Départ statt.

Am Samstag, 1. Juli, geht es dann beim Einzelzeitfahren über 14 Kilometer richtig zur Sache. Die Fahrer starten gegen 15.15 Uhr an der Messe in Stockum und fahren am Rhein entlang über Oberkasseler und Kniebrücke, Kö und Heine-Allee zurück zum Rhein und über die 3,3 Kilometer lange Zielgerade am Rhein zurück zur Messe.

Auf großen LED-Wänden werden die beiden Etappen übertragen

An der Strecke erwarten die Zuschauer nicht nur Gastronomieangebote, an acht Stellen können sie das Rennen auch auf LED-Wänden verfolgen. Sie stehen integriert in die Bühnen Burgplatz und auf der Eventfläche am Landtag, auf Grabbe-, Graf-Adolf- und Marktplatz, auf der Wiese im Rheinpark, am Kö-Bogen und auf der Picknickwiese am Rand des Hofgartens.

Abends um 19.30 Uhr geben Kraftwerk ihr (längst ausverkauftes) „Tour de France 3D“-Konzert vor 15 000 Zuhörern am Ehrenhof.

Den Auftakt am zweiten Etappentag macht am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr die vom Burgplatz durch die City ziehende Werbekarawane der Tour. Die Radrennfahrer satteln um 12 Uhr auf, rollen aber erst mal langsam über die acht Kilometer lange „Neutralisation“ ohne Zeitmessung durch Altstadt, Medienhafen und Innenstadt zum Start auf der Fischerstraße. Dort nehmen sie dann gegen 12.30 Uhr volle Fahrt auf Richtung Grafenberg, Gerresheim, Neandertal, Ratingen, dann zurück nach Düsseldorf und via Theodor-Heuss-Brücke weiter nach Kaarst und bis Belgien.

Dann wird nur noch auf sieben LED-Wänden live übertragen, auch nachdem das Fahrerfeld das Stadtgebiet verlassen hat. Vier Event-Flächen bieten darüber hinaus Musik und Aktion: auf der zentralen Bühne am Burgplatz, auf der Bürgerwiese im Rheinpark, wo es Mitmachaktionen für alle gibt, vor dem Landtag mit Bühnenprogramm und Mitmachaktionen von Sportvereinen sowie auf der Aktionsfläche der Bundeswehr am Unteren Rheinwerft .