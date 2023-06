Tonhalle gibt Ausblick auf die kommende Spielzeit

In Düsseldorf gibt es viel Musik, Kunst und Programm für Kinder.

Von Stephan Eppinger

Düsseldorf. Auch in der kommenden Spielzeit hat die Düsseldorfer Tonhalle für Musikliebhaber viel zu bieten. So wird Alexej Gerassimez neuer „Artist in Residence“ der Tonhalle. In der Saison 2023/24 ist der Schlagzeuger in sechs Konzerten zu erleben, darunter in großen symphonischen Werken wie der europäischen Erstaufführung von Vincent Hos „The Shaman“ oder John Coriglianos „Conjurer“, in kammermusikalischer Besetzung mit drei weiteren Schlagzeugern und seinem Bruder, dem Pianisten Nicolai Gerassimez, oder mit dem Chorwerk Ruhr bei der Aufführung seiner eigenen Komposition „Das Land“.

Adam Fischer, Chefdirigent der Düsseldorfer Symphoniker, wird seinen Beethoven-Schubert-Zyklus fortführen, Brahms 3. dirigieren und das Düsseldorfer Publikum abermals mit Mahlers 5. beglücken – als Auftakt zu einer achttägigen Spanientournee mit den Düsseldorfer Symphonikern im März 2024, bei der Mahlers Symphonie und eine konzertante Aufführung des 2. Akts aus Wagners „Tristan und Isolde“ auf dem Programm stehen. Gastdirigent Alpesh Chauhan freut sich darauf, mit dem Orchester Rachmaninow 2., Brahms’ 1. Klavierkonzert und Schumanns 2. Symphonie auf die Bühne zu bringen.

Die Kammermusikreihe „Raumstation“ verheißt unter anderem ein Wiedersehen mit Klarinettistin Sharon Kam und Pianist Markus Becker mit einem Brahms-Reger-Programm, außerdem sind Weltstars wie Les Vents Français und das Hagen Quartett mit Cellistin Julia Hagen zu Gast.

Christian Ehring geht in seinen Konzertruhestand

Kabarettist Christian Ehring, der zehn Jahre lang die ungemein beliebte Reihe „Ehring geht ins Konzert“ in der Tonhalle moderierte, verabschiedet sich zur Sommerpause in seinen Konzertruhestand, und drei prominente Humoristen streiten sich um sein Bühnenerbe: In der Saison 2023/24 werden Wigald Boning, Florian Schroeder und Maxi Schafroth die Konzerte moderieren. Ihre musikalischen Sparringspartner sind die Düsseldorfer Symphoniker, das Ensemble 1700, Les Essences und das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, mit Solistinnen und Dirigentinnen wie Isabelle van Keulen, Dorothee Oberlinger oder Katharina Müllner.

Das Neue-Musik-Festival „Schönes Wochenende“ widmet sich im März 2024 dem Komponisten Luigi Nono und seiner Herzensstadt Venedig und beim Schumannfest stehen am sommerlichen Ende der Spielzeit noch einmal besondere Konzerthöhepunkte auf dem Programm – unter anderem sind der südafrikanische Cellist Abel Selaocoe und sein Manchester Collective zu Gast, das innovative Symphonieorchester Stegreif mit seinem musikalisch-szenischen Projekt „#be.change“ oder die Wiener Sängerin Lia Pale und ihr Quartett um den legendären Jazzpianisten Mathias Ruegg.

Ein Dreh- und Angelpunkt im Tonhallen-Kalender bildet stets das Angebot für Kinder und Jugendliche. Bei den Familienmusikwochen finden im Laufe der Spielzeit 2023/24 mehr als 90 Konzerte für Kinder im Alter von null bis zehn Jahren statt, auch die beliebten Konzertreihen „Big Bang“ und „#Ignition“ bieten Hörerlebnisse für junges Publikum. Schweren Herzens werden sich die zahlreichen Mitglieder der Kinder- und Jugendorchester und das Tonhallen-Team von Ernst von Marschall verabschieden, der 35 Jahre lang das Jugendsinfonieorchester geleitet hat und im Juli 2024 in den Ruhestand geht.

Wie ein Konzerthaus seine Klimabilanz verbessern kann, soll ein neues Projekt in der Saison 2023/24 zeigen: der „Green Monday“. Die Sternzeichen-Konzerte am Montagabend werden sich verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen rund um den Konzertbesuch widmen. Von der Anreise bis zur Beleuchtung, vom Wasserverbrauch bis zum Catering wird alles ganz genau unter die Lupe genommen. Jeder „Green Monday“ bietet dabei nicht nur Informationen und Impulsvorträge rund um das Nachhaltigkeitsthema des Abends, sondern testet auch eine ganz konkrete Maßnahme auf ihre Konzerttauglichkeit. Natürlich kommt auch die Kunst nicht zu kurz: Der australische Komponist John Psathas hat sich gemeinsam mit elf befreundeten Komponistinnen und Komponisten aus der ganzen Welt auf das Experiment eingelassen, sich von Schlagworten wie „Recycling“, „Biodiversität“ oder „Digitalisierung“ inspirieren zu lassen und diese in Musik zu verwandeln.

Der Kartenvorverkauf für die Tonhallen-Konzerte außerhalb der Abo-Reihen ist gerade gestartet, Abonnements für die Saison 2023/24 können ebenfalls schon abgeschlossen werden. Der Vorverkauf für Einzelkarten der Abonnement-Reihen „Sternzeichen“, „Raumstation“ und „Comedy geht ins Konzert“ beginnt am 1. August.

www.tonhalle.de