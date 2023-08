Tötungsversuch auf A1: Prozess beginnt

Wuppertal. Das Landgericht prüft die Schuldfähigkeit des Angeklagten.

Von Anne Palka

Das Landgericht klärt seit dieser Woche, ob ein 36-Jähriger eine Gefahr für die Allgemeinheit ist: Er soll im Februar absichtlich einen Unfall auf der A1 zwischen Ronsdorf und Langerfeld verursacht haben. Laut Staatsanwaltschaft sei er mit Tempo 140 bis 150 auf einen Lastwagen aufgefahren und habe seine 26-jährige Verlobte auf dem Beifahrersitz danach gewürgt, gebissen und mit einem Schraubenzieher angegriffen. Ihm werden versuchte Tötung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, laut Richter gegebenenfalls auch gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Die Staatsanwaltschaft beantragt, dass der Mann auf einer geschlossenen Station untergebracht wird: Aufgrund einer psychischen Erkrankung sei er schuldunfähig gewesen.

Der Staatsanwalt gab den Tatablauf nach Stand der Ermittlungen wieder: Der Mann aus Iserlohn sei am 14. Februar gegen 16.30 Uhr auf der A1 gefahren, auf dem Beifahrersitz war seine Verlobte. Von der linken der drei Spuren habe er gezielt auf die rechte gelenkt und sei ungebremst auf den Lastwagen aufgefahren. Als das Fahrzeug zum Stillstand kam, habe er sie angegriffen. Zeugen sollen die Frau aus dem Auto gezogen und den Beschuldigten von ihr getrennt haben. Der 36-Jährige äußerte sich zum Auftakt der Verhandlung nicht.

Gutachter sagen zum Ablauf und den Verletzungen aus

Im Gerichtssaal wurden Fotos des Mercedes E-Klasse gezeigt, wie er nach dem Unfall aussah: „Die vorderen Räder sind abgerissen und wurden in die hintere Karosserie verschoben“, einige Teile um fast einen Meter. „Die Vorderräder waren verklemmt und hinterließen deshalb die Spuren auf der Fahrbahn“, auf einer Länge von 35 Metern, bis das Auto zum Stillstand kam, erklärte ein Sachverständiger. Beim Unfall war das Auto laut seiner Berechnungen 140 bis 150 Kilometer pro Stunde schnell, der Lastwagen war mit Tempo 80 unterwegs.

„Da wirkt eine hohe Kraft auf den Körper ein. Wir sehen auch bei geringeren Geschwindigkeitsveränderungen schwerere Verletzungen“, sagte eine Rechtsmedizinerin vor Gericht. Der Fahrer blieb unverletzt, „aber auch ihr ist verhältnismäßig wenig passiert.“ Bei einem Unfall bei solchen Geschwindigkeiten könnten Gefäße abreißen, so dass es zu inneren Blutungen kommt, außerdem könne ein Schädel-Hirn-Trauma entstehen.

Bei der Beifahrerin war das Brustbein gebrochen, im Gewebe dahinter gab es Einblutungen, an den Knien Prellungen. Das sei in Einklang zu bringen mit dem Unfall, mit dem Aufprall auf Gurt, Airbag und Armaturen, so die Rechtsmedizinerin. Weil das Brustbein wohl nicht gut von selbst heilte, war eine Woche später eine offene Operation notwendig.

Laut ihrer Aussage habe der 36-Jährige den rechten Arm um ihren Hals gelegt, sie in eine Art Schwitzkasten genommen und gewürgt. Das kann die Gerichtsmedizinerin anhand der Spuren weder eindeutig bestätigen noch ausschließen: Sie konnte keine Würge- oder Strangulationsmale feststellen, allerdings habe sie die Frau erst zwei Tage später gesehen. Auf Fotos, die die Polizei vorher angefertigt hatte, seien Abschürfungen stärker zu sehen und vielleicht auch Hauteinblutungen. Es könne sein, dass die Spitze eines Schraubenziehers Verletzungen am Hals verursacht hat, wenngleich das nicht eindeutig zuzuordnen sei. „Sie sind oberflächlich und nicht lebensgefährlich.“ Die Frau hat auch ausgesagt, dass sie bewusstlos geworden sei. Das lasse sich medizinisch im Nachhinein nicht mehr feststellen. „Wenn es zu einer Bewusstlosigkeit gekommen ist, wäre das potenziell lebensgefährlich.“ Wenn jemand eine Person würgt, könne er nicht kontrollieren, wie fest er zudrückt, bevor es zu einer Bewusstlosigkeit oder zum Tod kommt.

Neben dem Beschuldigten blieb auch der Fahrer des Lastwagens unverletzt, ein 39-Jähriger aus Verl. „Er war nur zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagte ein Staatsanwalt kurz nach dem Unfall im Februar.

Fortsetzung: Für das Verfahren hat das Gericht zwei weitere Termine geplant: Dienstag, 15. August, und Mittwoch, 23. August. Dann könnte eine Entscheidung getroffen werden, ob der 36-Jährige schuldunfähig war und in ein psychiatrisches Krankenhaus kommt.