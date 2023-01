Er soll hundertfach seine Tochter missbraucht haben

Ein 46-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Wuppertal verantworten.

Wuppertal. Er soll hundertfach seine eigene Tochter sexuell missbraucht haben: Seit Donnerstag muss sich ein 46-jähriger Wuppertaler vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Taten von 2017 bis 2021 vor. Das Mädchen wurde 2006 geboren, war also elf Jahre alt. In der Anklage ist von vielen, überwiegend schweren Taten die Rede.

Es geht um 311 Fälle von sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen. Die Taten soll der 46-Jährige in Wuppertal und auch an anderen Orten begangen haben. Das Gericht hat fünf weitere Verhandlungstermine geplant, ein Urteil könnte am 17. Februar fallen.

Bis eine Entscheidung rechtskräftig wird, gilt der Angeklagte als unschuldig. pal